Sin incidentes registrados por lluvias del lunes, reporta DSPM

Derivado de las lluvias que se presentaron durante la tarde del lunes, sobre todo en la zona oriente de la ciudad, la Dirección de Seguridad Pública reporta saldo blanco al no registrarse ningún incidente mayor que requiriera el apoyo de las corporaciones de seguridad y aunado a ello identifica las zonas de riesgo por inundaciones, que se encuentran alrededor de diferentes cauces de agua, mismas que están especificadas en el Atlas de Riesgo del Municipio de Chihuahua e incluye 13 de 22 arroyos que cruzan la zona urbana de la capital



De acuerdo a información de la Coordinación de Protección Civil Municipal se espera que continúen las precipitaciones por lo que es importante que la ciudadanía atienda las recomendaciones que emiten las autoridades, sobre todo manejar con precaución, no intentar cruzar por corrientes de agua y de no ser necesario, no salir de casa al presentarse lluvias fuertes.



Zonas con riesgo para peatones y automovilistas.



-Colonia Revolución, calle Pascual Orozco; colonia C.D.P., calle Lucha Campesina. (Del arroyo Picacho - La Posta)



Colonia Villa; calles Columbus y Emiliano Zapata entre calle Pascual Orozco y América Latina. (Del arroyo Magallanes)



-Fraccionamiento Bahías, parte baja de la zona; fraccionamiento Nuevo Paraíso, Calles Makarenko y Egipto; fraccionamiento Jardines del Saucito, calles Hacienda Torrecillas y av. De la Juventud; colonia Diego Lucero, calles Mártires de Chicago y Che Guevara; colonia Tierra y Libertad, en su parte baja; colonia Infonavit Nacional, calles José Ma. Mata, Juan Escutia; colonia Lourdes, González Cossío y Río Aros, Privada de Zaragoza y Cervecería Corona, Calle Táscate, intersección con Av. Vallarta y Calle Rincón Norteño. (Arroyo El Saucito)



-Colonia Granjas, calle Fresno y calle Encino, en las intersecciones de las calles: José Martí, Vázquez de León, Vallarta, González Ortega y Av. Colón; fraccionamiento Panorámico y Arboledas; calle José María Iglesias y Av. De la Juventud; fraccionamiento Junta de los Ríos, calles Río Pánuco y Vialidad Sacramento; colonia Industrial, av. Heroico Colegio Militar entre las calles Juan de la Barreda hasta calle Mercurio. (Arroyo La Galera)



-Colonia Margarita Maza de Juárez, área del Parque Hundido y área del Cerro de la Campana; colonia Ampliación Universitaria, calle Vista Hermosa; colonia Campesina, calle Jazmines y arroyo. (Del arroyo El Barro)



-Colonia Rosario, calles 64a, 66ª y arroyo. (Arroyo La Canoa)



Zona Centro, intersección de las calles Nicolás Bravo y 19ª; calle Jiménez y 11a. (Arroyo La Manteca)



-Colonia Lealtad, calle 39a y Justiniani; colonia San Rafael, calle 27a y Tamborel; colonia Lealtad, Av. Pacheco y arroyo. (Arroyo San Rafael)



Colonia Misael Núñez, calle Indio Jerónimo y av. Nueva España; colonia San Jorge, intersección calle 20a y Secretaría de Recursos Hidráulicos, Intersección de vías de FF.CC y arroyo; colonia Desarrollo Urbano, intersección calle 8a y J. Eligio Muñoz. (Arroyo San Jorge)



Colonia Ranchería Juárez, tramo calle Guadalupe Victoria desde la calle 3a hasta la Calle 5ª; colonia Ranchería Juárez, calle Francisco I. Madero y arroyo. (Arroyo Villa Juárez)



Fraccionamiento Punta Oriente, calle Equus y arroyo, Pasos de agua del bulevar Juan Pablo II. (Del arroyo Cacahuatal - Los Nogales)



En caso de cualquier emergencia se pone a disposición el número 9-1-1 para que acudan elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal en auxilio de la ciudadanía. 11/07/2018