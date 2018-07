Se busca dar Certeza Jurídica a Médicos en el Ejercicio de su Profesión: Liliana Ibarra

La Diputada de Acción Nacional Liliana Ibarra presento ayer ante la oficialía de Congreso del Estado una iniciativa para determinar como causas de excluyentes del delito cuando los daños a la salud o a la vida de las personas, se ocasionen por reacciones colaterales o complicaciones propias de los tratamientos indicados o realizados por médicos con título, especialidad u otros grados académicos legalmente expedidos por instituciones con reconocimiento oficial de validez de estudios, siempre que no se abandone al paciente, no exista omisión de auxilio según las circunstancias del caso y medie un consentimiento documentado en el que se establezca la posibilidad de presentarse dicha lesión o la pérdida de la vida, menciono Ibarra.



Para esto el Ministerio Público o el juzgador, según se trate de la carpeta de investigación o el proceso, deberán tomar en cuenta, el dictamen pericial médico rendido en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo anterior sin menoscabo de la responsabilidad que pudiera resultar en alguna otra vía legal, entre otras excluyentes que contiene la iniciativa.



Comento la Diputada Panista que esto responde a la comunidad médica de la ciudad de Chihuahua, quienes han manifiestan su preocupación por la manera en que se resuelven los conflictos entre médico-paciente, derivado de la medicina “contractualista” que se ejerce actualmente, basada en una relación cliente-profesionista en lugar de paciente-médico, cuando los resultados de la atención no son los deseados o los esperados, el paciente o familiares pueden interponer algún recurso, para resolver las posibles controversias.



Penalizar el acto médico, está teniendo como resultado en la práctica de una “medicina defensiva” la cual provoca que los profesionales de la salud ejerzan atemorizados y soliciten estudios exagerados para confirmar el diagnóstico del paciente. 12/07/2018