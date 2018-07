Responden miles por el medio ambiente: canjean plásticos por árboles - Ejemplar participación ciudadana; en pocas horas entregó Sedue 2 mil 500 especies de ornato para conmemorar el Día Mundial del Árbol en la ciudad de Chihuahua

Todo un éxito resultó la celebración del “Día Mundial del Árbol” con el canje de aproximadamente 2 mil 500 árboles a quienes entregaron botellas de plástico para cuidar del medio ambiente.



Esta actividad fue convocada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) logrando congregar a un buen número de ciudadanos que se dieron cita en la explanada del edificio Héroes de la Revolución, en el cruce de las calles Escorza y Venustiano Carranza.



Los y las chihuahuenses asistentes avalaron este tipo de acciones por parte de la autoridad gubernamental, que mediante el canje de botellas de plástico PET por árboles de ornato se preocupa por el entorno.



La Sedue puso a disposición de las y los asistentes, especies de encino, fresno, lila sombrilla, mimbre, palma washingtonia, ciprés italiano, trueno, moro, así como rosales y arbustos de chile chiltepín.



Mientras hacía fila, la señora Elsa García expresó: “me parece bien, nosotros siempre reciclamos para la escuela de mis hijos, ellos ya están acostumbrados a eso, se me hace muy buena idea; aparte deberían implementar cuando se recoge la basura, que ya tengamos nuestros botes separados, de plástico, cartón, lo que es orgánico y lo que es lámina y todo eso”.

Se mostró gratamente sorprendida por la respuesta de la sociedad: “no esperaba ver tanta gente, esperaba ver más poquita, muy bien que nos comprometamos con el medio ambiente”.



Para Luis Fernando Sánchez esta actividad: “es todo un éxito para toda la población que vino, demasiadas personas, atinaron bien con la manera de apoyar a la sociedad y que también que la sociedad apoye al medio ambiente”.



A su vez, la señora Perla Moreno dijo: “se me hace muy bien porque mucha gente no tiene la posibilidad de comprar porque algunos árboles son muy caros; en nuestro caso lo queremos para un refugio de animales. La presencia de muchas personas quiere decir que la gente está preocupada por el medio ambiente, es lo que me dice a mí”.



David Salgueiro opinó: “es muy importante esta actividad de conmemoración del Día del Árbol para poder respirar aire más puro, hubo mucha aceptación y la gente respondió muy bien”.



Sobre la celebración del Día del Árbol, la secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, Cecilia Olague, expresó su beneplácito por la gran asistencia que se registró, porque por un lado se contribuye a la reforestación y la importancia de que los árboles mejoren el entorno y por otro, se hace cultura de reciclaje para disminuir los plásticos que tardan hasta 400 años en degradarse.



La funcionaria comentó que adicionalmente se recolectan las tapa-roscas de los plásticos para apoyar a la Asociación de Niños con Cáncer.

12/07/2018