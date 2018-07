Bajo una fuerte tormenta cursan la meta las ganadoras de los 100km del UMC

Una intensa lluvia con presencia de granizo se presentó por más de 40 minutos en el Municipio de Guachochi, donde se está realizando el Ultra Maratón de los Cañones, provocando encharcamientos en las calles y lugares.



Sin embargo, esto no impidió la firmeza de las corredoras de los 100 kilómetros, quienes a pesar de la fuerte lluvia no detuvieron el paso un solo momento y corrieron hasta la meta, siendo las primeras tres personas en la categoría femenil en cruzar el cordón que las colocó en las tres primeras posiciones.



Es Carmela Martínez de la ciudad de México quien ganó esta carrera siguiendo por pocos minutos en el segundo lugar Lorena Ramírez quedando en tercero s Juana Ramírez, hermana de la conocida atleta Guachochense que ha dejado en alto el nombre no solo de su municipio si no de los mexicanos.



Cabe detallar en esta ocasión la situación climática tomó por sorpresa a los competidores, ya que el año pasado la lluvia no se hizo presente, sin embargo, las 3 participantes mostraron su entrega y lograron la admiración de los espectadores que aplaudieron la hazaña de no haber detenido su camino a pesar de lo complicado que se volvió al tener esta precipitación pluvial.

14/07/2018