Intensa tormenta sorprende a los habitantes de Guachochi

Guachochi, Chih. (Especial).- Una intensa tormenta azotó al Municipio de Guachochi la tarde noche de hoy entre las 6 y 7 de la tarde cuando la precipitación pluvial fuerte se convirtió en granizo, provocando corta visibilidad, logrando apreciar objetos solamente 3 metros de distancia como máximo.



Provocando una intensa movilización de protección civil y seguridad pública, quienes hicieron recorridos para identificar posibles daños o familias que tuvieran problemas, sin embargo, hasta el momento no se han detectado daños, no obstante, para ello durante toda la noche se mantendrán recorridos frecuentes.



Y por la mañana el Presidente Municipal, Pablo Moreno dará un recorrido para verificar los posibles daños en hogares, ya que no descartan inundaciones en casas habitación, por ello los números de emergencia están disponibles para atender cualquier situación de auxilio que pueda presentarse.



Es preciso detallar hasta el momento se tienen registrados 20 milímetros de agua, sin embargo, se reportan encharcamientos en diversas calles, por lo que a muy temprana hora del domingo se verificarán y cuantificarán los posibles daños. 14/07/2018