Emite DSPM recomendaciones para actuar ante llamadas de extorsión

La Dirección de Seguridad Pública Municipal exhorta a la ciudadanía a estar atentos al recibir alguna llamada de extorsión, solicitando depósitos de dinero en efectivo, ante lo cual se debe hacer caso omiso, colgar y reportar de inmediato al teléfono de emergencias 9-1-1 para recibir orientación y apoyo al respecto.



La extorsión se produce cuando alguien, a través de engaños, busca obtener algún beneficio, normalmente de tipo económico. Quienes usan este tipo de engaños, por lo general buscan conseguir su propósito recurriendo a versiones violentas e intimidatorias argumentando tener con ellos algún familiar secuestrado o bien diciendo que se vieron afectados porque fueron denunciados por el usuario, a quien le piden realice depósitos de dinero para liberarlo.



Igualmente, se han dado casos de personas que llaman diciendo ser su jefe de trabajo y tienen un apuro por el cual deben hacer un depósito. Hay otra modalidad que se ha dado con trabajadoras domésticas y les llaman para pedirles que abran la caja fuerte con ayuda de algún vecino, para que saquen el dinero y se lo depositen.



En la mayoría de los casos los extorsionadores suelen utilizar artimañas verbales para engañar a las víctimas y convencerlas de realizar depósitos, o incluso dejar dinero en puntos específicos, a cambio de no provocar daño a algún ser querido o a sus bienes materiales, sin embargo en la mayoría de los casos no existe tal situación; lo único que buscan es intimidar y hacer que la persona ceda a sus peticiones y obtener el capital.



Por eso al recibir alguna llamada de ese tipo, es recomendable tomar en cuenta que:



· Si recibe una llamada de este tipo, guarde la calma.

· No proporcione información personal.

· Cuelgue de inmediato el teléfono.

· Pida ayuda a la línea de emergencias 9-1-1 o en la aplicación Marca el Cambio.

· En caso de que amenazaran con dañar a un familiar, localícelo y asegúrese que esté bien.

· No salga del domicilio hasta que llegue la policía.

· Dialogue con su familia sobre esto para evitar que ellos caigan en el juego. 14/07/2018