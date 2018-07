Francia campeón del Mundial de Rusia 2018 Se impone por 4-2 con goles de Mario Mandzukic, en contra, Antoine Griezmann, de penal tras la intervención del VAR, Paul Pogba y Kylian Mbappé. Para los de Dalic marcaron Ivan Perisic y Mandzukic tras un grosero error del arquero Lloris. Los "galos" acarician la segunda estrella de su historia

Francia con su prodigio Kylian Mbappé y Croacia con el cerebral Luka Modric van por la gloria en la final del Mundial en Moscú, con Le Bleu amparado en su favoritismo y los Vatreni dispuestos a dar otra sorpresa.



Los croatas salieron a adueñarse del partido desde el inicio. Con un alto grado de concentración y de manejo de pelota, lograron imponer su presencia en el campo rival. Francia no podía salir del asedio y jugaba peligrosamente cerca de su área.



Sin embargo, una acción desafortunada para Croacia iba a derivar en la apertura del marcador. Sobre los 18 minutos, Antoine Griezmann ejecutó un tiro libre, la pelota cayó en el área y, en su intento por despejar, Mario Mandzukic cabeceó y convirtió en contra de su propia valla. Fue el 1-0 para un conjunto galo que poco había hecho para merecer la ventaja.



La conquista abrió el partido y emparejó el desarrollo. A pesar de la confusión, Croacia encontró poder de reacción. A los 27', en una jugada preparada a la salida de un tiro libre, la defensa francesa no pudo rechazar e Ivan Perisic se lució con un estupendo remate desde el borde del área para decretar el 1-1.





El encuentro ganó en intensidad y en emoción. La polémica también tuvo su lugar cuando, sobre los 34', Perisic mandó una pelota al córner con la mano. Los futbolistas franceses explotaron con sus reclamos y el árbitro argentino Néstor Pitana decidió recurrir al VAR para, finalmente, cobrar penal. Antoine Griezmann se paró frente a la pelota y, con un certero disparo, marcó el 2-1 con el que el elenco galo retomó la ventaja.



La previa:



El seleccionado dirigido por Didier Deschamps busca acabar con 20 años sin un título mundial en uno de los mejores momentos futbolísticos de ese país, gracias a una generación de oro con Antoine Griezmann como abanderado y Mbappé en su papel de revelación de la temporada.



Croacia, en su quinta participación mundialista tras la independencia del país en 1991, tiene en el dúo Modric–Ivan Rakitic a una de las mejores parejas de armado del torneo, y a ella se suma en ataque el guerrero Mario Mandzukic para desquiciar a cuanto defensa enfrenta.



"No voy a poner presión en mis jugadores. Salgan y jueguen su mejor fútbol, no se intimiden. Este es el mejor momento de nuestras vidas. Algunos ya han ganado la Liga de Campeones, pero este es el mayor partido para ellos y todos los croatas", aseguró en la previa el técnico croata Zlatko Dalic.





Deschamps, por su parte, trata de transmitir "la dosis justa de serenidad, confianza y concentración" para afrontar la final y ganarla. El francés podría convertirse en el tercer hombre en ganar el Mundial como jugador y entrenador tras el brasileño Mario Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer.



En una Copa del Mundo en la que las grandes estrellas como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Iniesta se fueron apagando por el camino, Francia y Croacia se sostuvieron con fuerza gracias a la calidad de sus jugadores y a un sólido juego.



"Ha sido un sueño desde pequeño, todos los jóvenes quieren jugar un Mundial y una final, queremos levantar la Copa y no importa si marco o no, solo quiero el trofeo", manifestó Grizou, autor de tres tantos en el torneo.



Modric, candidato a quedarse con el premio al mejor jugador de la Copa, aseguró que "nadie nos esperaba en la final, pero no nos detendremos ahora. Daremos lo mejor para ganar ese trofeo".



"Es una oportunidad única -continuó el '10' ajedrezado-. Cambiaría todo lo que gané en mi carrera por este título, por esta Copa Mundial. Estamos listos para enfrentar a Francia".



15/07/2018