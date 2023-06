1 muerto, casi 2 docenas heridos cuando múltiples tornados arrasan Mississippi

Lewin, señorita. (AP) — Múltiples tornados azotaron Mississippi durante la noche, matando a una persona e hiriendo a casi dos docenas, dijeron las autoridades el lunes.

Los trabajadores de emergencia estatales todavía estaban trabajando con los condados para evaluar el daño de la tormenta por las altas temperaturas y el granizo en algunas de las áreas afectadas por el tornado. Las autoridades del condado de Jasper, al este de Mississippi, informaron muertes y lesiones.

La pequeña localidad rural de Lovaina se llevó la peor parte de los daños. Imágenes y fotos de drones mostraron vastas extensiones de terreno cubierto de escombros, casas destruidas y árboles arrancados de raíz. Al menos una persona fue sacada de los escombros en una camilla.

De pie frente a su casa dañada el lunes, Lester Campbell le dijo a The Associated Press que su primo, George Gene Hayes, de 67 años, era el hombre muerto. El forense del condado de Jones, Don Sumrall, contactado por teléfono el lunes, dijo que Hayes fue declarado muerto a las 2:18 a.m. por un «choque multisistémico».

Campbell durmió en su sillón reclinable el domingo por la noche. Se despertó después de que las luces se apagaron en medio de la noche. Después de ir a la cocina a buscar algo del refrigerador, llegó el tornado.

«Sucedió tan rápido», dijo Campbell. «Sonaba como un tren que iba, ‘rugido, rugido, rugido'».

Se tiró al suelo y se arrastró hasta el armario de su dormitorio, donde su esposa ya se había refugiado. El huracán había pasado antes de llegar a la plataforma.

Campbell dijo que escuchó llamadas de ayuda desde el otro lado de la calle donde vivía Hayes en una casa rodante. Salió de su casa y encontró a su prima con la frente y la pierna ensangrentadas mientras el personal de emergencia la subía a una ambulancia. Estaba consciente cuando la vio, pero murió antes de llegar al hospital, dijo.

La mayoría de los heridos en el condado de Jasper, incluido Hayes, fueron trasladados al Centro Médico Regional South Central en Laurel entre las 2 y las 3 a.m., dijo la portavoz del centro, Peggy Collins. Cerca de 20 personas tenían moretones y cortes. La mayoría estaban en condición estable el lunes por la mañana.

Eric Carpenter, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Jackson, dijo que una corriente en chorro inusualmente fuerte soplaba en el área. Un tornado apareció cerca de Lewes antes de viajar al menos 11 kilómetros (7 millas) al sur de Bay Springs.

Los huracanes generalmente golpean Mississippi a principios o mediados de la primavera. Carpenter calificó el momento de la tormenta como una «situación muy inusual» con continuos truenos, granizo y altas temperaturas.

«Es un juego completamente diferente aquí», dijo Carpenter. «Lo que normalmente vemos en marzo y abril, lo estamos viendo en junio».

El 24 de marzo, un ciclón mortal Abrió un camino de destrucción a través de partes del oeste y norte de Mississippi, matando al menos a 26 personas y dañando miles de hogares. Algunos pueblos rurales se enfrentan a una ardua tarea en la reconstrucción del delta del Misisipí, asolado por la pobreza.

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, dijo que el tornado del lunes también golpeó el condado de Rankin, que limita con la capital, Jackson. Los equipos de emergencia están desplegando drones para realizar operaciones de búsqueda y rescate y evaluaciones de daños en algunas áreas inaccesibles por vehículo debido a las líneas eléctricas caídas.

El lunes por la tarde, otro posible tornado azotó la ciudad de Moss Point, en el sur de Mississippi. Las fotos mostraban casas con techos en ruinas y cables eléctricos caídos. Fuertes vientos y fuertes lluvias cubrieron el condado de Jackson. WLOX-TV Se informó que ocho personas quedaron atrapadas dentro de un banco en el centro de Mass Point. Posteriormente fueron rescatados ilesos. El lunes se emitió una advertencia de inundación en el distrito.

En un comunicado de prensa del lunes, la Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi dijo que más de 49,000 hogares en el centro de Mississippi estaban sin electricidad. Decenas de miles de personas en el condado de Hinds, la región más poblada del estado, seguían sin electricidad el lunes por la mañana debido a los fuertes vientos. Llegó al estado la madrugada del viernes.

Reeves dijo que el estado está abriendo centros de comando y refugios para los desplazados por el clima severo.

Después de salir de su casa el lunes por la mañana, Campbell volvió a inspeccionar los daños. Llegó y encontró que la mitad del techo había desaparecido, el garaje destruido y las ventanas rotas. Se sentía afortunado en comparación con sus vecinos.

“La mayoría de las casas se han ido. Están demolidos. Se terminaron”, dijo Campbell.

___

Goldberg es miembro del cuerpo de Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que pone a los periodistas en las salas de redacción locales para informar sobre temas ocultos. Síguelo en Twitter twitter.com/mikergoldberg .