Águilas vs. Predicción, probabilidades, margen, hora de inicio de los 49ers: 16-6 selecciones basadas en el modelo del Juego de Campeonato de la NFC de 2023

Los dos primeros clasificados de la conferencia se enfrentarán el domingo águilas de filadelfia anfitrión San Francisco 49ers en el Juego de Campeonato de la NFC de 2023. Filadelfia (15-3) está empatado con el mejor récord de la NFL con Kansas City y tiene el sembrado No. 1 en el grupo de playoffs de la NFL de 2023. Después de un adiós en la primera ronda de los playoffs de la NFL de 2023, los Eagles demostraron su dominio con una victoria por 38-7 sobre su rival de la NFC Este. Gigantes de Nueva York Ronda de división. San Francisco (15-4), que ganó la NFC Oeste, derrotó a Seattle y Dallas para establecer esta titánica rivalidad.

El inicio desde Lincoln Financial Field está programado para las 3 pm ET. Las últimas probabilidades Eagles vs. 49ers de Caesars Sportsbook tienen a Filadelfia como favorito por 2,5 puntos, con un más/menos para un total de puntos de 45,5. Cualquier 49ers vs. Antes de fijar la selección de los Eagles, Asegúrese de consultar las últimas predicciones de la NFL y los consejos de apuestas del modelo de proyección probado de SportsLine..

El modelo, que simula cada juego de la NFL 10,000 veces, vale más de $7,000 para los mejores jugadores de $100. Selecciones de la NFL Desde su inicio. Este modelo ingresa a los Playoffs de la NFL de 2023 con una increíble racha de 162-113 en las selecciones de la NFL de pretemporada de 2017 para el Campeonato de la AFC y el Campeonato de la NFC. Está en una racha de 16-6 entre las mejores selecciones de la NFL desde la Semana 7 de la temporada.

La modelo se ha clasificado entre las 10 mejores en NFLPickWatch cada uno de los últimos seis años y ha ganado más del 94 % de las selecciones de la NFL cuatro veces en ese lapso. Cualquiera que lo siguiera era superior.

Ahora, la modelo ha puesto su mira Águilas contra 49ers Y encerrado en sus selecciones y predicciones del Juego de Campeonato de la NFC. Ahora puede dirigirse a SportsLine para ver las opciones del modelo.. Aquí están Probabilidades de la NFL Caesars Sportsbook y 49ers vs. Tendencias para las Águilas:

Spread Eagles vs. 49ers: Filadelfia -2.5

Águilas vs. 49ers Más/Menos: 45,5 puntos

Águilas vs. Giro postal de los 49ers: Filadelfia -145, San Francisco +122

PHI: Los Eagles tienen marca de 6-2 en sus últimos ocho juegos de playoffs contra la propagación

SF: 49ers están 9-1 ATS en sus últimos 10 juegos luego de una victoria directa.

Águilas vs. Selecciones de los 49ers: Consulta aquí las selecciones

juego especial | Águilas de Filadelfia vs. San Francisco 49ers

¿Por qué las águilas pueden esconderse?

San Francisco tuvo la mejor defensiva de la NFL durante la temporada regular con un promedio de 300.6 yardas permitidas. Además, los Eagles fueron los primeros contra el pase (179.8 yardas permitidas) y lideraron la liga con 70 capturas, quedando a dos del récord de una temporada establecido por Chicago en 1984. Continuaron con su dominio contra los Giants el fin de semana pasado, limitándolos a 109 yardas por aire y capturando a Daniel Jones cinco veces.

Los Eagles han registrado 39 capturas en sus últimos siete juegos, más de una docena de equipos en toda la campaña 2022. Fue el primer club en tener cuatro jugadores que alcanzaron cifras dobles en una temporada desde que la estadística se hizo oficial en 1982, con el linebacker Hassan Reddick empatado en el segundo lugar de la NFL con 16, mientras que el ala defensiva Javon Hargrave y Josh Sweat y el ala Brandon Graham anotaron. 11 cada uno, todas las carreras hacia arriba. Aquí hay un vistazo a qué equipo elegir.

Por qué los 49ers pueden esconderse

Mientras que el mariscal de campo de los 49ers, Brock Purdy, ha sido una de las historias más importantes de la NFL en la segunda mitad de la temporada, el corredor de San Francisco, Christian McCaffrey, todavía tiene la distinción de ser el jugador más importante de los 49ers. Filadelfia permitió que los New York Giants terminaran con 227 yardas totales de ofensiva la semana pasada, pero Saquon Barkley terminó con 61 yardas en nueve acarreos.

Los Eagles permitieron a los corredores rivales una cantidad relativamente alta de 86 recepciones durante la temporada regular, y McCaffrey está bien establecido como uno de los mejores corredores multiusos de la liga. Shanahan ha sido cauteloso con McCaffrey en la práctica de esta semana debido a una lesión en la ingle, pero espera que esté en el backfield de San Francisco cuando los 49ers jueguen su tercer partido por el Campeonato de la NFC en cuatro años. Aquí hay un vistazo a qué equipo elegir.

Cómo hacer selecciones Eagles vs. 49ers

El modelo de SportsLine se inclina por debajo del total de puntos, y exige 41 puntos combinados. El modelo también predice un lado del diferencial de dinero en más del 50% de las simulaciones. Solo puedes ver las selecciones de la NFL de Model en SportsLine.

Juego de campeonato de la NFC 2023 49ers vs. ¿Quién ganó el Torneo de las Águilas? ¿Y de qué lado del dinero es el margen superior al 50%? 49ers contra Para ver de qué lado se extenderán las Águilas el domingo, visite SportsLineY averiguar.