Aiden Fucci fue fichado en la Institución Correccional de Suwannee

Jacksonville, Florida – Dean ahora cumple cadena perpetua después de ser acusado de asesinar brutalmente a su compañero de escuela en el Día de la Madre de 2021.

Aiden Fucci, de 16 años, fue fichado Institución correccional de Suwannee Viernes en Live Oak. El penal masculino tiene una capacidad de 1.109 reclusos.

El Departamento Correccional de Florida publicó una nueva foto policial de Fucci con la cabeza rapada.

Se produce después de que un juez sentenciara el viernes a Fauci a cadena perpetua por asesinar a Tristin Bailey, de 13 años.

Debido a que Fucci es menor de edad, no es elegible para la pena de muerte y su sentencia será revisada en 25 años.

El abogado Gene Nichols, que no está relacionado con el caso de Fucci, le dijo a The Morning Show el viernes que incluso en prisión, la edad de Fucci sigue siendo un factor.

«Estará en la sección de menores de la prisión hasta que cumpla 18 años. Después de que cumpla 18 años, puede esperar que esté en una de las prisiones de máxima seguridad en todo el estado de Florida», dijo Nichols.

Dijo que era sorprendente lo rápido que Fucci fue transferido al departamento de prisiones. Esa transferencia a veces puede llevar meses.

Nichols explicó que cuando se revise la sentencia de Fuzzi en 25 años, la junta de revisión considerará varios factores.

«Para ser justos, uno esperaría que pasara por todas las mitigaciones que muestran lo que ha hecho en prisión. Y luego, el estado, una vez más, usa todo lo que se ha puesto, literalmente todo lo que se ha puesto en los últimos días. ”, dijo Nichols.

Fuzzi, que tenía 14 años en el momento del crimen, se declaró culpable de asesinato en primer grado y admitió haber apuñalado brutalmente a Tristin más de 100 veces en el bosque al final de un callejón sin salida en el tranquilo vecindario de Durbin Crossing.

Su audiencia de sentencia de dos días esta semana incluyó un testimonio gráfico de los investigadores y declaraciones del impacto emocional de la víctima de la familia de Tristin.

En su fase final, antes de pronunciar la cadena perpetua, el juez R. Lee Smith dijo que era particularmente preocupante que «no había motivo para este crimen».

“No se hizo por codicia. No se hizo por venganza o venganza o venganza. No es un crimen pasional. No fue un crimen porque se sintió rechazada por ella. No se hizo con una ira incontrolable. No hay razón. No había ningún propósito. Se hizo por la única razón de satisfacer el deseo interno de este acusado de sentir cómo sería matar a alguien», dijo Smith. «Esto lleva a este tribunal a concluir que solo hay una sentencia apropiada en este caso».

La familia de Tristin mantuvo sus comentarios después de la sentencia a solo una declaración leída por su padre, Forrest, en nombre de «The Bailey 7».

“Apreciamos mucho esta decisión y sentimos que fue la decisión correcta dada la naturaleza atroz del crimen y el comportamiento de Aidan que lo rodea”, dijo Forrest Bailey. «Hoy se enfoca en las personas que ayudaron a traer justicia a nuestra sociedad».

En la revisión de 25 años, la familia de Tristin tendrá su opinión sobre lo que debería pasar con Fuzzi, dijo Nichols.

«No solo serán parte de esto, sino que todos escucharán lo que tienen que decir en contra de lo que él puede demostrar lo que logró mientras estuvo en prisión», dijo Nichols.

Un ex preso de alto perfil

Se sabe que la prisión de hombres donde se encuentra recluido Fucci alberga a otros reclusos con extensos antecedentes penales violentos.

Craig Price, de 49 años, fue un ex recluso en Suwannee Correctional.

En 1989, Price fue acusado de asesinar a su vecino en un vecindario de Rhode Island cuando tenía 15 años.

También está acusado del asesinato sin resolver de otro vecino hace dos años cuando tenía 13.

En el momento del arresto de Price, era uno de los asesinos en serie más jóvenes de Estados Unidos.

Price se transfirió de Rhode Island a Suwannee Correctional en 2004.

En 2019, Price fue sentenciado a 25 años adicionales de prisión por intentar matar a un compañero de prisión.

Ahora está detenido en el condado de Union.