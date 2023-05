Anatomía de una caída: Thriller francés gana la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes

hace 46 minutos

La película francesa de misterio y asesinato Anatomy of a Fall ganó el primer premio en el Festival de Cine de Cannes de este año.

Mientras aceptaba el premio, Tried se quejó de la respuesta del gobierno francés a las recientes protestas por las pensiones.

El Gran Premio, el segundo premio más importante, fue para The Zone of Interest, del director británico Jonathan Glazer, una adaptación de la novela homónima del difunto Martin Amis sobre una familia que vive junto a Auschwitz.

Mientras tanto, el premio al mejor actor fue para el japonés Koji Yakusho por su interpretación de un hombre de mediana edad de Tokio que limpia baños en Perfect Days de Wim Wenders, y la turca Merv Distar fue nombrada mejor actriz por About Dry Crosses.

El director vietnamita-francés Tran An Hung ganó el premio al Mejor Director por Pot-au-Feu, una historia de amor ambientada en un castillo francés del siglo XIX protagonizada por Juliette Binoche y Benoît Maghimel.

Harrison Ford también estuvo presente para recibir una Palma de Oro honoraria antes del estreno de su nueva película, Indiana Jones and the Dial of Destiny.