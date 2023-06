Aspirantes del Partido Republicano a 2024 descienden a Iowa para el mitin ‘asado y paseo’ de Ernst

CNN

—



Lleno Campo de candidatos republicanos de 2024 y competidores potenciales – Menos el favorito — descendió a Iowa el sábado para una recaudación de fondos para veteranos que contó con un paseo en motocicleta y una parrillada mientras interactuaba con votantes políticamente conectados en el primer estado en el calendario de nominaciones del Partido Republicano.

Cuando el exvicepresidente Mike Pence, vestido de cuero, pasó en motocicleta, él y el senador de Iowa. Joni Ernst, presentadora del mitin anual «Roast and Ride», condujo a cientos de ciclistas al recinto ferial del estado de Iowa en Des Moines.

La política minorista se estaba calentando en las tiendas de precio justo. Primera dama de Florida, Casey DeSantis, esposa del recién anunciado candidato para 2024 ron desantisFirmaron gorras, se tomaron fotos con los votantes y se subieron a un tractor con sus dos hijos.

Ex presidente donald trump Su ausencia se produjo dos días después de que hizo varias apariciones de campaña en el estado y participó en un ayuntamiento de Fox News con votantes de Iowa. Pero DeSantis, la exembajadora de las Naciones Unidas Nikki Haley, la senadora de Carolina del Sur. Todos los demás candidatos principales, incluidos Tim Scott y el ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, hicieron llamamientos públicos de apoyo.

Como Trump y DeSantis la escalada de su enemistad en cursoEl gobernador de Florida lanzó algunos golpes velados a su rival el sábado, argumentando que «el liderazgo es entretenimiento» o «construir una marca» y que el Partido Republicano necesita «abandonar la cultura de perder».

Rachel Momia/Bloomberg/Getty Images El gobernador de Florida, Ron DeSantis, posa con los participantes de Roast and Ride el 3 de junio de 2023 en Des Moines.

DeSantis también se duplicó con él Conflicto con el gigante del entretenimiento DisneyReconoció algunas preocupaciones republicanas sobre su objetivo de una empresa privada.

“Defendemos la seguridad de nuestros niños. Haremos la guerra contra cualquiera que busque arrebatarle su inocencia, y sobre esos principios, no me comprometeré. Aquí estoy», dijo DeSantis.

Casi todos los contendientes republicanos de 2024 asistieron al octavo evento anual de asado y paseo de Ernst, lo que demuestra su influencia dentro del partido: en Washington, donde es el cuarto senador republicano de mayor rango, y en Iowa, donde un sólido desempeño en uno de los caucus está generando un impulso crítico para los aspirantes a la presidencia.

Ernst dijo el sábado que cree que los votantes se están enfocando en el futuro a medida que comienzan a medir el campo de candidatos del partido.

“Sé que el presidente Trump tiene una gran base aquí. Es fuerte, pero al mismo tiempo, no queremos escuchar lo que sucedió en el pasado porque dos años de la administración de Biden están destruyendo nuestra nación”, dijo el senador a CNN. “Entonces quieren saber cuáles son las decisiones futuras que cambiarán a nuestro país y quién nos guiará hacia adelante”.

Ernst, que es poco probable que respalde a un candidato en la carrera, enfatizó que Trump no está gobernando para los votantes, pero dijo que los votantes están «ansiosos por escuchar sobre el futuro».

Pence dijo el miércoles que «anunciaría en Iowa» el sábado Se espera que se lance Su campaña presidencial. El exvicepresidente era un aspirante a 2024 que participó en un viaje en motocicleta desde el concesionario Big Barn Harley-Davidson en Des Moines hasta el recinto ferial para dar inicio al mitin.

“Creo que, como conservadores, hombres y mujeres, tienen una oportunidad única en la vida de moldear el liderazgo de este partido como nunca antes”, dijo Pence.

Hayley, quien será Participar en un ayuntamiento de CNN en Iowa El domingo habló sobre la importancia de las asambleas electorales estatales en el calendario de las primarias.

“Si no juegas en este caucus, no te quejes de lo que obtienes en general. Porque es importante”, dijo. «Creo que hemos hecho más de 25 eventos. Voy a seguir viniendo. No voy a tomar atajos. No voy a reunirme y dejarlos», dijo.

Scott Olson/imágenes falsas La ex embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, habla con los invitados el 3 de junio de 2023 en Des Moines.

El esposo de Haley, Michael Haley, estuvo con la Guardia Nacional del Ejército de Carolina del Sur en África en las próximas semanas para un evento de asado y paseo.

scott, quien Entre los aspirantes republicanos mejor financiadosjustificó su candidatura.

“Asusto a los idiotas de la extrema izquierda y Joe Biden, la prueba de mi vida, destruye sus mentiras”, dijo el único republicano negro en el Senado de los Estados Unidos.

El evento Roast and Ride da inicio a un verano de «llamadas de ganado», grandes reuniones de republicanos en los estados de votación anticipada en el calendario primario, donde los candidatos presidenciales se reúnen para aprovechar las oportunidades de atraer a activistas y votantes y generar apoyo para sus campañas.

Muchos de los mismos aspirantes a 2024 Lanzamiento de primavera de la Coalición de Fe y Libertad de Iowa Es abril, pero la mayoría aún no ha lanzado oficialmente sus campañas.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.