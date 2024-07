Biden hizo campaña en Michigan y se comprometió a permanecer en la carrera presidencial.

El presidente Joe Biden regresará a Michigan el viernes, dijo la campaña en un comunicado del domingo por la noche, mientras intenta recuperarse del debate de las primarias de 2024 contra el republicano Donald Trump.

Biden, el actual demócrata, visitará Detroit, dijo la campaña de Biden.

Será el cuarto viaje de Biden a Michigan este año y se produce 116 días antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Hace cuatro años, Biden derrotó al actual Trump por 154.000 votos, o 3 puntos porcentuales. 51%-48%En Míchigan.

Sin embargo, la campaña de Biden se ha enfrentado a la agitación desde el debate del 27 de junio, durante el cual dio algunas respuestas complicadas y confusas, y en un momento dijo «finalmente ganamos con Medicare».

La actuación del hombre de 81 años llevó a algunos expertos y a cinco miembros demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a rechazarlo y permitir que los demócratas eligieran a otra persona para competir contra Trump este otoño. Biden rechazó sus insinuaciones y argumentó que ganaría las elecciones.

«No voy a permitir que un debate de 90 minutos arruine tres años y medio de trabajo». Biden tuiteó el viernes. «Estoy en la carrera, voy a vencer a Donald Trump».

Luego, el sábado, publicó: «Derroté a Trump en 2020. Voy a derrotarlo nuevamente en 2024».

Biden estaba dentro Wisconsin el viernesÉl es uno Una visita a Pensilvania el domingo y regresará a Michigan el próximo viernes. Combinados, los tres estados ayudaron a impulsar a Biden a la victoria en 2020 y a 44 votos electorales en 2024.

Biden fue entrevistado por el presentador de ABC News, George Stephanopoulos, en Wisconsin el viernes.

«Me he convencido de dos cosas: soy la persona más calificada para vencerlo y sé cómo hacer las cosas», dijo Biden sobre Trump durante la entrevista.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y el gobernador de California, Gavin Newsom, ambos posibles futuros candidatos presidenciales demócratas, han seguido expresando su apoyo a Biden. Newsom hizo campaña a favor de Biden en Michigan el jueves.

«Joe Biden es nuestro presidente», dijo Newsom durante una escala en South Haven. «Dijo que estaba all in. Doblé y dije que estaba all in. No sólo eso, sino que estoy aquí para demostrarlo».

El último viaje de Trump a Michigan fue el 15 de junio cuando habló en una iglesia de Detroit y en una conferencia de activistas conservadores. Trump apuntó a Biden en una publicación en el sitio de redes sociales Truth Social el viernes.

«El corrupto Joe Biden debe ignorar a sus numerosos críticos y avanzar con valentía y fuerza con su poderosa y visionaria campaña», escribió Trump.

