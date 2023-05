Biden y McCarthy se reunirán el martes para intentar abordar el techo de la deuda

WASHINGTON – El presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se reunirán el martes por la tarde para discutir una forma de romper el punto muerto sobre el techo de la deuda, ya que los republicanos exigen recortes de gastos por temor a un desastre económico autoinfligido.

Si no se llega a un acuerdo para aumentar el límite de endeudamiento, se amenaza con el primer incumplimiento de pago de la deuda de $ 31,4 billones de la nación, lo que resultaría desastroso para la economía de los EE. UU. y cambiaría el panorama político.

Los funcionarios de la Casa Blanca no esperaban ningún tipo de marco finalizado de la reunión del martes con los líderes del Congreso, y no estaban listos para ningún tipo de acuerdo antes de que Biden partiera hacia Japón el miércoles, según una fuente familiarizada con las discusiones.

Hay áreas potenciales de terreno común que el personal ha identificado en las conversaciones diarias durante los últimos seis días, incluida la posibilidad de reforma y la posibilidad de recortes de gastos en un camino paralelo al aumento del techo de la deuda.

El presidente Joe Biden habla con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el 17 de marzo de 2023 en Washington. Alex Brandon / Archivo AP

Si bien Biden ha dicho que los recortes a la ayuda federal que podrían empujar a los estadounidenses a la pobreza están fuera de la mesa, el presidente ha señalado que puede estar abierto a concesiones en los requisitos laborales para llegar a un acuerdo de gastos.

“Los requisitos de trabajo para la asistencia en efectivo que el presidente votó como ley en la década de 1990 siguen siendo ley hoy”, dijo un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado. “Como ha dicho el presidente, Medicaid es una historia diferente, y el presidente ha dejado claro que no aceptará planes que eliminen la atención médica de las personas. El presidente también ha dejado claro que no aceptará políticas que lleven a los estadounidenses a la pobreza.

El funcionario agregó: «Él evaluará las propuestas que los republicanos traigan a la mesa con base en esos principios».

La Casa Blanca espera que las discusiones a nivel de personal continúen mientras el presidente esté en el extranjero y que se le informe diariamente durante el viaje.

McCarthy sonaba un tono pesimista el martes.

«Nuestra secretaria dijo que podríamos quedarnos sin dinero el 1 de junio. Solo tenemos unos pocos días más”, dijo el lunes McCarthy, republicano por California. «Entonces, no, no creo que estemos en un buen lugar . Sé que no lo somos.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo en una carta el lunes que aún se espera que Estados Unidos agote todas las opciones para pagar las cuentas de la nación antes del 1 de junio, lo que le da al Congreso menos de tres semanas para evitar el peor de los casos.

En comentarios antes de la reunión del martes, Yellen enfatizó la urgencia de llegar a un acuerdo y advirtió sobre las terribles implicaciones económicas «si el Congreso no actúa para resolver el techo de la deuda a principios de junio y antes del 1 de junio».

“Es imposible predecir con certeza la fecha exacta en que el Tesoro no podrá pagar las facturas del gobierno”, dijo en la Cumbre de Capitales de América 2023.

Reunión con Biden, McCarthy y otros líderes del Congreso pospuesta desde el viernes; Algunos legisladores dijeron que querían darles a los negociadores a nivel de personal más tiempo para desarrollar un marco para que los directores discutan.

Biden habló el martes con McCarthy, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, D-N.Y., y el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, R-Ky. y el líder de la minoría de la Cámara Hakeem Jeffries, DN.Y. los conocí Desde entonces, el personal de la Casa Blanca y el Capitolio han sostenido reuniones privadas para considerar el camino a seguir, pero no han dicho nada sobre los detalles de las conversaciones. No se sabe cuánto se ha avanzado.

También se espera que la vicepresidenta Kamala Harris asista a la reunión del martes, que está programada para las 3 p.m. ET, según una fuente familiarizada con sus planes.

Recomendado

Schumer insistió el lunes en que el incumplimiento está «fuera de la mesa».

«El orador McCarthy también debería comprometerse con eso», dijo. «Las consecuencias del incumplimiento son nefastas».

Biden se ha mostrado reacio a caracterizar las conversaciones ya que están en curso, pero la semana pasada dijo que «definitivamente» se podría evitar un incumplimiento y se mostró optimista al final de la semana.

“Soy optimista porque soy un optimista nato, pero creo que hay voluntad de su parte y de nuestra parte para llegar a un acuerdo”, dijo Biden el domingo. «Creo que podemos hacer eso.»

No respondió cuando se le preguntó sobre su mensaje a McCarthy.

La Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, exige recortes de gastos y cambios de política para elevar el techo de la deuda. Biden y el Senado controlado por los demócratas insisten en que pagar las facturas no es negociable y que el presupuesto del próximo año debe tratarse por separado.

Dado que las negociaciones continúan y aún no se ha llegado a un acuerdo, la fecha límite podría descarrilar las reuniones de Biden con sus homólogos extranjeros en Asia.

Crece la presión para llegar a un acuerdo, incluso cuando las dos partes parecen muy alejadas.

El proyecto de ley de techo de deuda aprobado por los republicanos de la Cámara recorta el presupuesto hasta el año fiscal 2022, recortando $ 131 mil millones del gasto actual. Los demócratas quieren aumentar el gasto en atención médica, educación y otras prioridades internas, dejando que ambos partidos encuentren otras formas de recortar el gasto; Una posibilidad que Biden y los republicanos están flotando es la devolución de los fondos de Covid no gastados. Otra posibilidad es que la Casa Blanca y el Sen. Las reformas para acelerar el proceso de obtención de permisos para proyectos de energía cuentan con el apoyo de Joe Manchin, DW.Va.

Aún así, Biden continuó presionando a los republicanos, calificando el incumplimiento inminente como una «crisis fabricada» e insistiendo en que la responsabilidad de evitarlo recaería en el Congreso.

La Casa Blanca ha retratado a los republicanos de la Cámara como la única parte involucrada en las negociaciones.

«Tres de cada cuatro dijeron que quieren evitar el incumplimiento», dijo el viernes a los periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. «Son muy claros: tenemos que eliminar la morosidad de la mesa. Les dejaré adivinar quién es el cuarto que no dice eso».