Calificaciones comerciales de Celtics-Grizzlies-Wizards: Reacción inteligente e inmediata al movimiento de Porsche

Pocas horas después de que fracasara un acuerdo de tres equipos y la opción de jugador de Kristaps Porziņģis de los Washington Wizards estuviera cerca de la fecha límite, los Boston Celtics finalmente pudieron mejorar a su grandote… y despedirse de Marcus Smart.

El intercambio incluye a Porziņģis, la selección número 25 en el draft del jueves, y una selección de primera ronda de 2024 (a través de Golden State) para Boston; Listo para ir a Memphis Grizzlies; Y los Wizards, que sumarán a Theus Jones, Danilo Gallinari, Mike Muscala y el pick 35 del draft del jueves.

Temprano en el día, se pensaba que Porchesis iría a Boston, Malcolm Brockton iría a los Clippers y Washington conseguiría a Marcus Morris Sr. y la selección número 30 en el draft. El canje fracasó y se cree que fue por la lesión de Brockton, reportada por primera vez por el reportero de la NBA Marc Stein.

ESPN y The Boston Globe informaron por primera vez los detalles del acuerdo renovado de tres equipos.

Ahora que el polvo se ha asentado (pensamos), ¡deshagámonos de la tinta roja!

Boston Celtics Kristaps Porzingis, selección número 25 en 2023 y selección de primera ronda en 2024

¿Cuáles son los planes de los Celtics para Porziņģis? Ese fue mi pensamiento inicial cuando vi esta noticia comercial. ¿Es una obra corta, O veamos una extensión ¿Podría aceptar un recorte salarial después de esta temporada pero darle seguridad a largo plazo? Hay mucho potencial para que Porchassis encaje en la zona delantera, pero a menudo nos sentimos así con Porchassis. Es muy alto, tiene una gran envergadura, es muy rápido y tiene un talento excepcional para un hombre de 7 pies y 3 pulgadas.

Echa un vistazo a sus números después de salir de Dallas. En 82 partidos con los Wizards, Porzingis promedió 22,9 puntos, 8,5 rebotes, 2,7 asistencias y 1,5 tapones en una división de tiros de 49,3/38,2/85,5. Eso es bueno para un 62,2 por ciento de tiro real. Es increíblemente eficiente. Se ha convertido en un reboteador bastante sólido, puede proteger a algunos muchachos y tiene un gran tiro exterior.

No es difícil igualar lo que están haciendo los Celtics. Al Horford (37) puede dar un paso atrás en la rotación si es necesario, o jugar junto a Borzikis en ausencia de Robert Williams III. Podrían sacar a Porsche de la banca como súper sexto hombre junto a Brockton.

Pueden ejecutar la ofensiva con él en la segunda unidad, o puede jugar el tercer violín de Jayson Tatum y Jaylen Brown. Puede acampar en la esquina y extender el piso. Y defensivamente, siempre y cuando tenga el desgaste físico de estar en un sistema defensivo bastante duro y dinámico, puede ser un buen protector del aro.

Los Celtics tienen opciones mientras Porziņģis se mantenga saludable, y esa es la parte que te preocupa. De 2017 a 2019, Porchesis se perdió 95 juegos durante cuatro temporadas con una lesión de LCA que abarcó más de 100 juegos. Se ha perdido mucho tiempo. Ese es un riesgo que puedes correr con la profundidad que tienen los Celtics, incluso si se trata de un alquiler de $36 millones por un año.

Es ridículo que subieran 10 puestos en este draft y obtuvieran una selección de primera ronda en el draft del próximo año.

Grado A

Los Grizzlies de Memphis adquirieron a Marcus Smart

Con Jones fuera, los Grizzlies lo han hecho bien, sabiendo que Ja Morant se perderá los primeros 25 juegos de la próxima temporada. Tenga en cuenta que Dillon Brooks no regresará bajo ninguna circunstancia, por lo que los Grizzlies necesitaban ayuda en el perímetro. Smart es una gran mejora en la posición de guardia, especialmente una vez que regresa Morant. Puede ser un perro a la defensiva, pero no de forma que perjudique al equipo.

Smart es una opción ofensiva sólida que puede ejecutar pick-and-rolls. Puede ejecutar lo que Memphis quiera que haga en ausencia de Morant, y luego jugar fácilmente a su lado cuando las cosas vuelvan a la normalidad. Renunciar a su selección de primera ronda y una selección futura junto con Jones duele, pero los Grizzlies tienen la oportunidad de ser más estables cuando se asiente el polvo. A Smart le quedan tres años de contrato, por lo que no corren peligro de perderlo pronto.

Renunciaron a mucho, pero sigue siendo un intercambio sólido.

Grado B

Washington Wizards adquiere a Deuce Jones, Danilo Gallinari, Mike Muscala con la selección número 35 en el draft de 2023

Odié absolutamente lo que hicieron los Wizards al cambiar a Bradley Beal. No tuve problema en traspasarlo, pero la vuelta fue genial. Solo tienen que rezar para que las cosas se desmoronen cada vez que Big Swaps se mete en la mezcla para ellos y Phoenix. O podrían agarrar a un jugador decente con las selecciones de segunda ronda que obtuvieron.

Este acuerdo es técnicamente sólido pero sigue siendo confuso. Me gustaba más cuando parecía que Washington obtendría la selección número 30 de Los Ángeles, pero profundizaremos en eso.

Jones es una selección interesante y los Wizards obtienen la selección número 35 en el draft. No saben que tienen permitido pedir selecciones de primera ronda en canjes. Podría decirse que Jones es el mejor armador suplente en el baloncesto, y hubo algunos rumores el mes pasado de que podría querer mudarse para tener la oportunidad de comenzar en Memphis. Obtendrá esa oportunidad con los Wizards porque de inmediato se convierte en el mejor armador de la lista (suponiendo que Chris Paul sea intercambiado). Sin ofender al suplente superior Monte Morris.

Jones es inteligente a la hora de dirigir un equipo: más asistencias, menos pérdidas de balón y también puede anotar un poco. Es competitivo en defensa, pero es pequeño. Va a ser un buen jugador mientras se quede con los Wizards, pero podría ser un activo móvil en la fecha límite de canjes. Le queda un año de contrato y luego es agente libre. Independientemente de los términos del contrato o de no intercambio, todavía no entiendo cómo los Wizards obtuvieron cero selecciones de primera ronda (sin contar las transferencias) al intercambiar a sus dos mejores jugadores. Si Jones se va el próximo verano o no lo intercambian, podría resultar un mal intercambio para ellos. No tiene sentido obtener las selecciones que deberían tener los Boston Wizards.

Grado: C

