Carolina del Sur avanzó a su tercera aparición consecutiva en la Final Four

(CNN) Los Gamecocks de Carolina del Sur continuaron su increíble racha invicta con una victoria de 86-75 sobre los Terrapins de Maryland, creando un éxito de taquilla. Los últimos cuatro Conflicto contra caitlin clark y los Hawkeyes de Iowa.

Los campeones defensores no jugaron bien durante las etapas iniciales. Los ocho de élite competencia contra los Terrapins y sorprendentemente se quedó atrás después del primer cuarto.

Como siempre, Aaliyah Boston lideró desde el frente y, junto con Zia Cook, ayudó a Carolina del Sur a tomar el control del segundo cuarto.

La actual Jugadora Femenina del Año de Naismith y Jugadora Defensiva del Año de Naismith tuvo otra temporada sobresaliente y realizó otra exhibición impresionante cuando más importaba.

Boston anotó 22 puntos y 10 rebotes, su doble-doble colegiado número 82, para llevar a los Gamecocks a su tercera aparición consecutiva en la Final Four.

Aliyah Boston (#4) lideró al equipo de Gamecox con 22 puntos, el máximo del equipo.

Con la victoria, Carolina del Sur mejoró a 36-0 en la temporada y extendió su racha a 42 seguidos desde la temporada del campeonato nacional del año pasado.

Cuando se le preguntó si este equipo de Carolina del Sur era el mejor que había entrenado, el entrenador en jefe de Gamecox, Dan Staley, dijo: «Quiero decir, este equipo ha alcanzado tres Final Fours consecutivos. Creo que se separarán de cualquier otro equipo que hayamos jugado». En parte.»

Staley sabe que su equipo tendrá que dar lo mejor de sí en la Final Four para evitar que Clark se robe el espectáculo para los Hawkeyes.

Clark se convirtió en el primer jugador en la historia del Torneo de la NCAA, masculino o femenino, en registrar un triple-doble de 40 puntos, lo que llevó a Iowa a su primera aparición en la Final Four desde 1993.

Carolina del Sur derrotó a los UConn Huskies para ganar el campeonato femenino de la NCAA el año pasado.

Por otra parte, los Virginia Tech Hokies alcanzaron su primera Final Four en la historia del programa con una victoria de 84-74 sobre los No. 3 Ohio State Buckeyes.

Liderados por el doble-doble de Elizabeth Gidley y los 24 puntos de Georgia Amour, los Hokies se recuperaron de un déficit en el primer cuarto para ganar el Elite Eight.

«Es enorme. Ni siquiera puedo hablar en este momento, no puedo creerlo», dijo Amour en la transmisión de ESPN sobre lo que sería el primer avance de la Final Four en la historia del programa.

«Ohio State es un equipo increíble, ese juego fue fenomenal y estoy muy feliz por nosotros y el programa».

Los Virginia Tech Hokies alcanzaron su primera Final Four en la historia del programa.

Mientras los Hokies continúan con su March Madness, la Final Four verá al No. El No. 3 LSU se enfrentará a los Tigres.