Cher, Cool & The Gang y Dionne Warwick ingresan al Salón de la Fama del Rock & Roll

Inaugurado por Dua Lipa y Cher Ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll Los clásicos del rock del sábado por la noche de Foreigner y Peter Frampton y una poderosa actuación de Dionne Warwick derribaron la casa en 83, antes de que los maestros del funk dieran paso a un popurrí de agitadores de Kool & the Gang.

Incorporados este año También incluye: María J. Blige, A Tribe Called Quest, Ozzy Osbourne, Dave Matthews Band, el fallecido Jimmy Buffett, el MC5, el fallecido Alexis Korner, el fallecido John Mayall, el fallecido Norman Whitfield y la fallecida Big Mama Thornton.

La silla Zendaya tomó el relevo. «¿Por dónde empiezo? Cher no es una persona», dijo el actor. «Su nombre es tan ilustre como su legado.» Zendaya señaló que Cher, de 78 años, es la única mujer que ha tenido un éxito número uno en todas las listas de Billboard en las últimas siete décadas. «Cher tiene lo bueno», dijo Zendaya antes de que Cher interpretara una versión rockera de «If I Could Turn Back Time».

Cher y Zendaya hablan en el escenario de la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll 2024 que se transmite en Disney+ en Rocket Mortgage Fieldhouse el 19 de octubre de 2024 en Cleveland, Ohio. Theo Vargo/Getty Images para el Salón de la Fama del Rock and Roll



En su discurso, Cher dijo que Cenicienta la inspiró y agradeció a su madre por inspirarla a recuperarse siempre después del fracaso. «Una cosa que aprendí de mi madre es nunca rendirme», dijo. «Nunca me rindo. Hablo con chicas, deprimidas y deprimidas, y seguimos adelante».

Chuck D’Cool & The Gang presentó y dijo: «Ha sido una celebración larga». «Celebration» encabezó la lista Billboard Hot 100 en 1980 y generó 12 éxitos entre los 10 primeros, incluidos «Cherish», «Get Down on It», «Jungle Boogie», «Ladies’ Night» y «Jonah». Pueden optar al Salón desde 1994.

Liderados por Robert «Cool» Bell – bajista, cofundador y último miembro original – y el vocalista James «JD» Taylor – The Roots ayudaron a la banda a crear una mezcla de éxitos que agradaron al público. Confetti entró disparado en la arena y Taylor pidió a la multitud que usara las linternas de sus teléfonos celulares mientras leía los nombres de 10 miembros que fueron fundamentales en el éxito de la banda.

Los miembros Dionne Warwick y Jennifer Hudson hablan en el escenario en la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll 2024. Jeff Kravitz/FilmMagic vía Getty Images



Warwick llegó a la ceremonia pocos días después de asistir a un servicio conmemorativo para su viejo amigo y colaborador. Cissy Houstonen Newark, Nueva Jersey. Taina Taylor la llamó «realmente única» y regañó al operador del teleprompter por no poner «Sra.» antes de su nombre. Jennifer Hudson cantó «I’ll Never Love This Way Again» y Warwick interpretó «Walk on By».

Dijo que esta es la tercera vez que lo nominan. «Estoy muy feliz de estar aquí», dijo. «Voy a bajar del escenario diciendo esto: gracias, gracias, gracias».

Sammy Hagar presentó a Foreigner y agradeció a sus fans por su determinación de solicitar la inclusión. Los rockeros angloamericanos, con éxitos como «Cold As Ice» y «Waiting For A Girl Like You», encabezaron las listas en las décadas de 1970 y 1980. A pesar de estar titulado desde hace más de 20 años.

Kelly Clarkson y Outlaw Lou Gramm actúan en el escenario durante la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll 2024. Kevin Mazur



Hagar señaló que Foreigner se encuentra actualmente de gira sin ninguno de los miembros originales. «Qué buenas canciones», dijo. «¿Quién merece esto mejor que un extranjero?» Demi Lovato y Slash se unieron a Foreigner en la gira de «Feels Like the First Time», y luego Hagar encabezó «Hot Blooded». Kelly Clarkson tocó un poderoso «I Wanna Know What Love Is», pero la arena estalló cuando el cantante original Lou Gramm se unió a ella. Gramm agradeció a Mick Jones, un guitarrista marginado en Nueva York por la enfermedad de Parkinson.

La ceremonia de juramentación del sábado se llevará a cabo en Rockets Mortgage Fieldhouse en Cleveland, donde Hall ha prometido regresar cada pocos años. Se transmitirá en vivo por Disney+ y un especial de lo más destacado de las actuaciones se transmitirá por ABC el 1 de enero.

Roger Daltrey de The Who presentó a Frampton. «¡Es hora!» Dijo. «Peter ha tenido la carrera más increíble de todos los tiempos. Sería más fácil nombrar a las personas con las que no trabajó que a las personas con las que sí trabajó», dijo Daltrey.

Keith Urban y Peter Frampton actúan en el escenario durante la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll 2024. Kevin Mazur/Getty Images para El Salón de la Fama del Rock and Roll



El álbum doble en vivo de Frampton de 1976 «Frampton Comes Alive!» Fui al salón basado en la fuerza de. – impulsado por los éxitos «Show Me The Way» y «Baby, I Love Your Way» – fue catalogado por la revista Rolling Stone como uno de los 50 mejores álbumes en vivo de todos los tiempos. Daltrey señaló que suele jugar con una sonrisa.

Un sonriente Frampton, que tocó el año pasado en el festival en honor a Sheryl Crow, llevó a Keith Urban a cantar «Do You Feel Like I Do» y demostró por qué es considerado uno de los mejores guitarristas del rock. Incorporó su famoso efecto de caja parlante y la multitud enloqueció. «Tengo mucha suerte de tener esta increíble carrera», dijo, agradeciendo a David Bowie por revivir su carrera después de que empeorara.

Artistas Deben haber publicado su primer registro comercial al menos 25 años antes de ser elegible para la inducción. Los nominados fueron votados por más de 1.000 artistas, historiadores y expertos de la industria musical.

John Sykes, presidente de las compañías de entretenimiento de iHeartMedia y presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll, dijo antes de la ceremonia que él y el Salón estaban tratando de devolver las incorporaciones a las raíces del rock, no expandir el género.

«Estoy tratando de devolver el agujero a donde estaban Brenda Lee y Hank Williams a finales de los años 50, junto a Fats Domino, Elvis Presley, los Beatles. Eso fue cuando fue. Con el tiempo, puedo traer este combo de artistas. volver a sus raíces originales.

Julia Roberts ayudará a Dave Matthews a presentar la banda; ella es una fan autoproclamada y apareció en el video de la banda para su sencillo de 2005 «Dreamgirl». Busta trabajará con una tribu llamada Rhymes Quest.

Dave Matthews actúa en el escenario durante la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll 2024. Theo Vargo/Getty Images para el Salón de la Fama del Rock and Roll