Chuck Todd deja el programa de panel político de NBC ‘Meet the Press’ y es reemplazado por Kristen Welker

NUEVA YORK (AP) — Chuck Todd dijo el domingo que dejará el programa del panel político de NBC para “encontrarse con la prensa” casi una década después de que fuera neutralizado. Kristen Welker será reemplazada en los próximos meses.

Todd, de 51 años, le dijo a la audiencia: «He visto a muchos amigos y familiares dejarlos ir a trabajar antes de que sea demasiado tarde», y aseguró a su familia que no haría eso.

Todd ha sido un saco de boxeo en línea frecuente para los críticos, incluido Donald Trump, y hubo rumores de que su tiempo en el programa se acortaría cuando su productor ejecutivo fuera reasignado a fines del verano pasado, pero NBC no ha indicado que esto sea otra cosa que El final de Todd. No está claro cuándo será el último espectáculo de Todd, pero le dijo a la audiencia que este será su último verano.

«Estoy preocupado por este momento en la historia, pero me tranquilizan los estándares que hemos establecido aquí», dijo Todd. “No toleramos a los propagandistas Y esta red y programa nunca lo serán».

Welker, el ex corresponsal en jefe de la Casa Blanca, ha estado en NBC News en Washington desde 2011 y ha sido adjunto en jefe de Dodd durante los últimos tres años. Ganó elogios por moderar el debate presidencial final. 2020 entre el republicano Trump y el demócrata Joe Biden.

La editora en jefe de NBC News, Rebecca Blumenstein, dijo en una nota que anunciaba el ascenso de Welker el domingo que «el cuestionamiento agudo de los legisladores es el pináculo de las entrevistas políticas».

Ahora Welker, de 46 años, se verá envuelto en lo que promete ser otro ciclo electoral presidencial polémico.

El programa de entrevistas políticas de los domingos por la mañana ha estado al aire desde 1947, dirigido por la inventora y primera presentadora Martha Rowntree. Su apogeo se produjo durante los años de Tim Russert como moderador desde 1991 hasta su muerte en 2008, y desde entonces su base ha sido inestable. Tom Brokaw reemplazó brevemente después de la muerte de Russert, y David Gregory fue reemplazado por Todd.

Welker será la primera moderadora negra de «Meet the Press» y la primera mujer desde que Rountree se fue en 1953.

Todd dijo que está orgulloso de expandir la marca «Meet the Press» a un programa diario que inicialmente se emitió en MSNBC pero que ha pasado a transmisión, podcasts y boletines, incluso a un festival de cine.

«Transformó la marca en una importante franquicia moderna, expandiendo su presencia en una variedad de nuevos medios y poniendo ‘conocer a la prensa’ al frente del discurso político», dijo Blumenstein.

Eso no impidió que los críticos saltaran a las redes sociales cuando no les gustó una entrevista que realizó Todd. Trump ungió a Todd con uno de sus apodos característicos, Sleepy Eyes, y luego pidió a NBC que despidiera a Todd en 2020 por transmitir un clip de su entrevista de CBS con el entonces fiscal general William Barr. Todd dijo más tarde que el programa no sabía que la duración del tiempo de grabación de la entrevista habría proporcionado más contexto, y se disculpó por el error.

Todd fue interrogado por Trevor Noah en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en 2022, quien lo señaló en la audiencia y le preguntó: “¿Cómo estás? Escucho lo siguiente, pero sé que no sabes lo que son.

Todd se dirigió a sus críticos al anunciar su salida el domingo.

«Si estás haciendo este trabajo por la fama, lo estás haciendo mal», dijo. “Tomo los ataques del grupo como cumplidos. Y tomo los elogios genuinos con un grano de sal cuando vienen de partisanos.

El objetivo de cada programa, dijo, es «volverte loco, hacerte pensar, sacudir la cabeza en negación en un punto y sacudir la cabeza en señal de aprobación en otros».

En la temporada televisiva recién concluida, «Meet the Press» ocupó el tercer lugar en audiencia detrás de «Face the Nation» de CBS y «This Week» de ABC, que promediaron entre 2,5 y 2,9 millones de espectadores cada uno, según la agencia calificadora Nielsen.