Conjunto de equipos de la Final Four masculina de la NCAA: NPR

cambiar el titulo John Bazemore/AP John Bazemore/AP

El torneo masculino Final Four de la NCAA se establece después de los juegos de clasificación del domingo.

Por el lado de los hombres, los San Diego State Aztecs jugarán contra los Florida Atlantic Owls el 1 de abril después de derrotar a los Creighton University Bluejays 57-56. Mientras tanto, los Huracanes de la Universidad de Miami jugarán contra los Huskies de la Universidad de Connecticut después de derrotar a los Longhorns de la Universidad de Texas 88-81.

Para San Diego State, Florida Atlantic y Miami, fue la primera vez en la historia de la escuela que sus equipos de baloncesto masculino llegaron a la Final Four.

Los juegos de la Final Four se transmitirán por CBS a las 6:09 p. m. ET (SDSU vs. FAU) ya las 8:49 p. m. ET (Miami vs. UConn).

En el concurso femenino, Caitlin Clark anotó 41 puntos y registró un triple-doble, asistencias y rebotes para llevar a Iowa a superar a Louisville y enviar a los Hawkeyes a la Final Four. Por otra parte, LSU derrotó a Miami 54-42 para asegurar un lugar en la Final Four del próximo fin de semana.

Los dos lugares finales en el Final Four femenino se decidirán el lunes por la noche, cuando la N° 1 Carolina del Sur se enfrente a la N° 2 Maryland y Virginia Tech se enfrente a Ohio State.