Diamond Sports, matriz de Poly Sports Regional Networks, se declara en bancarrota

Diamond Sports, la matriz de Poly Sports Regional Networks, solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 el martes, pero dijo en un comunicado que sus 19 canales regionales de deportes continuarán operando sin interrupción. Esto es lo que necesita saber:

Sinclair, la propia matriz de Diamond, se ha estado recuperando de una deuda de más de $ 8 mil millones desde que adquirió RSN en 2019.

Los temores de que sus 14 equipos llevados por Poly sean eliminados por el diamante han alimentado las ligas, especialmente la MLB. Eso no parece estar sucediendo.

Se espera que la bancarrota preestablecida, que aún se está negociando con los acreedores, reduzca la deuda de Diamond en $ 8 mil millones y separe a la compañía de Sinclair Broadcasting.

Trasfondo

Diamond Sports Group «continuará transmitiendo juegos y conectando a los fanáticos de todo el país con los deportes y equipos que aman», dijo el director ejecutivo de Diamond, David Breschlock, en un comunicado. «Con el apoyo de nuestros acreedores, esperamos ejecutar una reestructuración rápida y eficiente y salir del proceso de reestructuración como una empresa más fuerte».

Muchos esperaban que Diamond se deshiciera de algunos RSN que no eran económicos, y ese no parece ser el caso ahora. Sin embargo, la subsidiaria de Diamond en Arizona, Diamond Sports Net Arizona, presentó su propio Capítulo 11. No está claro qué significa eso para los Diamondbacks de Arizona, un equipo que no pagó a tiempo la semana pasada. Skyler Carroll, un abogado de bancarrotas, dijo que todos los RSN deben presentar una declaración por separado, pero su documentación no está completa.

Según Diamond Chapter 11, AZPB, matriz de los Diamondbacks, es el cuarto acreedor más grande de la compañía de medios deportivos con $30.8 millones. No hay otros equipos en la lista. La compañía de medios deportivos universitarios Raycom Sports Network figura como adeudada por $ 8.5 millones.

Ve más profundo ¿Es RSN Armagedón? Los fanáticos pueden esperar la bancarrota de Bailey Sports

Según la presentación del Capítulo 11 de Diamond, un «equipo de conflicto» de cuatro personas está ayudando a administrar la compañía durante el Capítulo 11: Preschlack, la ex directora de operaciones de la NFL Maryann Turcke, el ex ejecutivo de Fox Sports Randy Freer y el ex ejecutivo de Vulcan Sports Robert Whitsitt.

Las peticiones de Diamond Sports y AZPB enumeran activos y pasivos entre $ 1 mil millones y $ 10 mil millones cada uno. Los casos se han presentado en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Texas.

Los 19 RSN de propiedad y operación de Diamond incluyen PolySports Arizona, PolySports Detroit, PolySports Florida, PolySports Great Lakes, PolySports Indiana, PolySports Kansas City, PolySports Midwest, PolySports New Orleans, Philly Sports, Philly Sports. Ohio, Bally Sports Oklahoma, Bally Sports San Diego, Bally Sports SoCal, Bally Sports South, Bally Sports Sureste, Bally Sports Southwest, Bally Sports Sun, Bally Sports West y Bally Sports Wisconsin. Bally Sports RSN transmite 42 equipos de la NBA, NHL y MLB.

Major League Baseball emitió un comunicado el martes por la noche diciendo que «(Diamond) continuará televisando todos los juegos durante el proceso de bancarrota» y que la liga está «lista para producir y distribuir juegos a los fanáticos en sus mercados locales». Si Diamond o cualquier otra red deportiva regional no puede desempeñarse según el acuerdo con nuestros clubes».

«Habiendo transmitido juegos en vivo en MLB.TV durante más de 20 años y produciendo juegos en vivo para MLB Network desde 2009, tenemos la experiencia y las capacidades para ofrecer juegos a los fanáticos sin problemas», continuó el comunicado de la liga. «Además, hemos contratado profesionales de medios locales con experiencia adicional para mejorar nuestras capacidades en previsión de este crecimiento. A largo plazo, remodelaremos nuestro modelo de distribución para abordar el entorno cambiante de los medios y, en última instancia, llegar a un número aún mayor de fanáticos».

Lectura obligatoria

(Foto: Jerome Miron/USA Today)