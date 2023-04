Documentos aparentemente filtrados del Pentágono revelan negaciones de los aliados de EE. UU. noticias americanas

Una gran cantidad de documentos del Pentágono que circulan en los canales de las redes sociales se está convirtiendo en una fuente de preocupación para las agencias de inteligencia de EE. UU., ya que numerosos aliados se han visto obligados a negar las filtraciones previstas.

Media docena de fotos de documentos clasificados impresos en su mayoría relacionados con el estado de guerra en Ucrania a principios de marzo comenzaron a compartirse en los canales rusos de Telegram a mediados de la semana pasada. Sistema de inteligencia de código abierto Bellingad dice que hicieron rondas en los principales tableros de juego hace varias semanas.

El viernes se compartieron en Twitter más de 100 documentos del Pentágono, que revelan información clasificada obtenida por las agencias de inteligencia estadounidenses no solo sobre Rusia y su guerra de agresión contra Kiev, sino también sobre Israel y sus aliados. Corea del Sur.

Aunque se descubrió que algunas de las imágenes de la primera filtración eran toscas, la autenticidad del último lote no se cuestionó de inmediato. The New York Times describió la filtración como «una pesadilla para cinco ojos», una alianza de inteligencia que incluye a Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos.

El domingo, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, emitió un comunicado negando firmemente una afirmación hecha en uno de los documentos filtrados: que el Servicio de Inteligencia Exterior de Israel alentó a sus empleados y ciudadanos israelíes a participar en la marcha. Protestas contra el gobierno en todo el país.

«El Mossad y el personal superior a su servicio no están involucrados en el tema de las manifestaciones y están comprometidos con el valor del servicio al gobierno que ha dirigido el Mossad desde su establecimiento», dijo el comunicado.

El documento filtrado, cuyo nombre en código es Secret, decía en febrero que altos funcionarios del Mossad “abogaron por que los funcionarios del Mossad y los ciudadanos israelíes se opusieran a las reformas judiciales propuestas por el nuevo gobierno israelí, incluidas varias llamadas abiertas para denunciar al gobierno israelí”.

Aunque la misión del Mossad no está definida por la ley, la agencia de espionaje no pretende meterse en asuntos de política interna.

Mientras tanto, funcionarios del gobierno de Corea del Sur dijeron el domingo que otro documento filtrado decía que la inteligencia estadounidense había espiado a sus aliados en Seúl y planeaba «realizar las consultas necesarias con la parte estadounidense» sobre los temas planteados por la filtración.

Al menos dos de los documentos filtrados del Pentágono, basados ​​al menos en parte en comunicaciones de inteligencia extranjera interceptadas, detallan la preocupación de Corea del Sur por la presión de Estados Unidos para ayudar a Ucrania en sus esfuerzos de defensa contra Rusia, y el exministro de Relaciones Exteriores Yi Mun-hui expresó su preocupación por la artillería. Las bombas solicitadas por Washington para su propio uso eventualmente terminarán en manos de Kiev.

La política oficial de larga data de Corea del Sur es no suministrar armas peligrosas a los países beligerantes. Un funcionario presidencial de Corea del Sur, hablando con los periodistas, se negó a responder más preguntas sobre el espionaje de Estados Unidos o confirmar cualquier detalle de los documentos filtrados.

Si bien son vergonzosos para el Pentágono, los documentos filtrados también pintan un retrato halagador de la capacidad de Estados Unidos para penetrar la planificación militar rusa, incluidos los planes internos del notorio grupo mercenario Wagner.

Evite la publicidad en boletines anteriores Archie Bland y Nimo Omer te traen las mejores historias y lo que significan cada mañana entre semana Aviso de Privacidad: Los boletines pueden contener información sobre organizaciones benéficas, publicidad en línea y contenido patrocinado por terceros. Vea nuestro para más información Política de privacidad. Usamos Google reCaptcha para proteger nuestro sitio web y Google política de privacidad Y Términos de servicio Aplicar. Después del anuncio del boletín

Los documentos filtrados muestran las ambiciones del mercenario de operar en los estados africanos y Haití, y los planes para obtener armas en secreto de Turquía, miembro de la OTAN.

A principios de febrero, el personal de Wagner «se reunió con contactos turcos para comprar armas y equipos de Turquía», dijo uno de los informes, sugiriendo que Malí podría actuar como comprador delegado. Se sabe que Wagner montó una importante operación en el estado de África Occidental, y uno de los documentos filtrados dice que el grupo mercenario tiene 1.645 combatientes en el país.

El sábado por la noche, el Ministerio de Defensa de Francia negó que hubiera soldados franceses en Ucrania, supuestamente en uno de los documentos filtrados que circularon en las redes sociales a mediados de la semana pasada.

«No hay fuerzas francesas operando en Ucrania», dijo un portavoz del ministro de las Fuerzas Armadas, Sébastien Lecornu. “Los documentos citados no provienen del ejército francés. No comentamos sobre documentos cuya procedencia es incierta.

El primer lote de documentos del Pentágono filtrados contenía gráficos y detalles de las armas esperadas, la fuerza del batallón y las pérdidas en el campo de batalla.

Una diapositiva sugirió que un pequeño grupo de menos de 100 miembros del personal de operaciones especiales de los miembros de la OTAN Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Letonia estaba activo en Ucrania.

Algunos de los documentos circulados han sido alterados digitalmente para subestimar las estimaciones estadounidenses de tropas rusas muertas y vehículos y aviones de combate rusos destruidos. Kyiv dijo que los archivos filtrados contenían «información ficticia».

El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que había abierto una investigación sobre las filtraciones aparentes, pero se negó a hacer más comentarios.