Draymond Green de los Warriors recibe una suspensión de 1 juego por golpear a Sabonis

SAN FRANCISCO — El alero de los Golden State Warriors ha sido suspendido por la NBA Dramond Verde A un juego para pisar el cofre del rey Domantas SabonisLa liga anunció el martes por la noche.

«Esta suspensión se basa en el historial de conducta antideportiva de Green», dijo la NBA en un comunicado.

Green cumplirá su suspensión el jueves cuando los Warriors reciban a los Kings para el Juego 3 en el Chase Center. Sacramento lidera la serie 2-0.

El incidente entre Green y Sabonis ocurrió cuando quedaban 7:03 en el último cuarto de la victoria de los Kings en el Juego 2 por 114-106 el lunes.

Después de que Sabonis resbaló y cayó en la pintura, agarró la pierna derecha de Green. Green inicialmente sacudió el agarre de Sabonis, luego recibió un fuerte golpe en el pecho de Sabonis.

Sabonis estuvo de pie durante unos minutos mientras los árbitros revisaban la jugada. Fue sancionado con una falta técnica por agarrar la pierna de Green, y Green recibió una falta flagrante 2 que condujo a una expulsión automática.

«Cuando me caí, me estaba protegiendo y luego ocurrió el incidente», dijo Sabonis después del partido. No tiene cabida en nuestro juego de hoy.

Los Kings anunciaron el martes por la noche que Sabonis sufrió una lesión en el esternón y es cuestionable para el Juego 3.

«Mi pierna quedó atrapada, la segunda vez en dos noches, y el árbitro estaba mirando. Tuve que apoyar mi pierna en algún lugar, y no soy una persona muy flexible, por lo que no se extendió tanto», dijo Green. dicho. Mientras explicaba su versión del incidente. «Solo puedo dar un paso tan lejos con alguien tomándome el pelo».

Green ha sido sancionado por seis faltas flagrantes y 27 faltas técnicas en 147 juegos de playoffs en su carrera.

Es la segunda vez que Green es suspendido durante los playoffs. El otro fue en las Finales de la NBA de 2016, cuando Green alcanzó su punto máximo después de acumular varias faltas flagrantes en los playoffs de esa temporada. Lebron James En el Juego 4 después de que los dos quedaran atrapados en la ingle. Anteriormente en esos playoffs, Green fue expulsado por patear a Oklahoma City. steven adams En la región lumbar.

En 2018, los Warriors suspendieron a Green sin paga por un juego «en detrimento del equipo» luego de un altercado con un entonces compañero de equipo. Kevin Durant.

A principios de esta temporada, Green pasó un tiempo fuera del equipo después de golpear a un guardia de los Warriors. jordán poole Durante el entrenamiento.