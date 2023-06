EE. UU. empató al final del primer partido de la Copa Oro

Brandon Vásquez anotó un empate tardío cuando el equipo B de práctica de USMNT luchó por un empate 1-1 con Jamaica en su primer partido de la Copa Oro CONCACAF 2023 el sábado.

[ MORE: Gregg Berhalter named USMNT head coach again ]

Los campeones defensores, los estadounidenses, concluirán la fase de grupos con partidos contra San Cristóbal y Nieves (28 de junio) y Trinidad y Tobago (2 de julio).

El USMNT se quedó atrás en el minuto 13 con una asistencia del extremo del Everton y nuevo chico del reggae, Demarai Gray, que marcó su debut. Gray lanzó un largo tiro libre hacia el poste cercano donde Damian Lowe se elevó sobre el resto para pasar a Matt Turner y darle a Jamaica una ventaja de 1-0.

[ MORE: Premier League Summer Series coming to USA in 2023 ]

Las cosas fueron de mal en peor para el USMNT en el minuto 27 cuando Aidan Morris pateó a un oponente en el estómago después de no poder despejar el balón. Jamaica recibió un tiro penal como resultado de la falta, pero Matt Turner, que llevaba el brazalete de capitán en su cumpleaños el sábado, le negó un gol a Leon Bailey para mantenerlo a un juego de distancia.