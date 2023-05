El Papa habla de una ‘misión’ de paz secreta para los niños de Ucrania

EN LA AEROLÍNEA PAPAL (AP) — El papa Francisco reveló el domingo que está en marcha una «misión» secreta de paz en la guerra de Rusia en Ucrania, aunque no dio detalles y dijo que el Vaticano estaba listo para ayudar a repatriar a los niños ucranianos. A Rusia durante la guerra.

«Estoy listo para hacer cualquier cosa», dijo Francis durante una conferencia de prensa en el aire en el camino a casa desde Hungría. “Hay un trabajo en marcha que no es público; hablaré de eso cuando sea público.

Francisco no dio más detalles cuando se le preguntó si estaba hablando de esfuerzos de paz durante sus conversaciones en Budapest este fin de semana con el primer ministro húngaro Viktor Orbán o un representante de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Hungría.

Deportación de niños ucranianos Ha habido preocupación desde que Rusia invadió Ucrania el año pasado. Francisco dijo que la Santa Sede ya había ayudado a mediar en algunos intercambios de prisioneros y que haría «todo lo humanamente posible» para reunir a las familias.

«Todos los gestos humanos ayudan. Los gestos de crueldad no», dijo Francisco.

La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en marzo Acusó al presidente ruso Vladimir Putin y al Comisionado de Niños de Rusia de crímenes de guerra por secuestrar niños de Ucrania. Rusia ha negado haber actuado mal, argumentando que la medida se tomó para proteger a los niños.

La semana pasada, el primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, se reunió con Francisco en el Vaticano y le pidió ayuda para repatriar a los niños ucranianos. Tomada después de la invasión rusa.

«Le pedí a Su Santidad que nos ayudara a regresar a casa, ucranianos, niños ucranianos que fueron detenidos, arrestados y deportados criminalmente a Rusia», dijo Schmihal a la Asociación de Prensa Extranjera después de la audiencia.

Francisco recordó que la Santa Sede facilitó algunos intercambios de prisioneros a través de embajadas y estuvo abierta a la solicitud de Ucrania de reunir a los niños ucranianos con sus familias.

El intercambio de prisioneros “fue bien. Creo que esto también irá bien. Es importante”, dijo sobre la reunificación familiar. “La Santa Sede está disponible para hacerlo porque es lo correcto”, agregó. «Debemos hacer todo lo humanamente posible». ___

