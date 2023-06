El presidente y director ejecutivo de CNN, Chris Licht, se fue después de un mandato breve y tumultuoso.

Nueva York

Chris Licht, el asediado CEO y presidente de CNN errores gravesDejó la empresa el miércoles.

“Me reuní con Chris y dejará CNN”, dijo David Zaslau, director ejecutivo de la empresa matriz Warner Bros. Discovery, a los empleados de CNN al comienzo de la reunión editorial diaria de la cadena.

La partida de Licht culmina un año tumultuoso para CNN despidosReducción de beneficios, valoraciones históricamente bajas, la fuego de arma Dos locutores, y la moral de los empleados por los suelos. El caos que definió el año pasado siguió a varios golpes en el estómago, incluida la configuración Pascua de Resurrección El anterior presidente Jeff Zucker y Atasco El nuevo servicio de transmisión es CNN+.

Licht, quien se convirtió en presidente de la cadena en mayo pasado después de llevar al éxito «The Late Show with Stephen Colbert», ha visto su mandato acosado por duras críticas en la prensa. habilidades o visión editorial.

The Final Death es un apocalipsis de 15.000 palabras atlántico Eso fue publicado el viernes. El artículo abrasador, en el que el escritor Tim Alberta habló con más de 100 empleados de CNN, cuestionó agudamente la capacidad de Licht para liderar la compañía hacia el futuro.

A raíz del artículo de The Atlantic, Licht intentó volver a tomar su posición. Él se disculpó Prometió «luchar como el demonio» para recuperar a los empleados y su confianza.

Pero se hizo cada vez más claro que el mandato de Licht como director ejecutivo estaba lejos de estar asegurado y pronto llegaría a su fin. Los mejores presentadores y reporteros, empleados comunes, golpean la pared con Leach. El presidente de CNN literalmente perdió la sala.

La imagen rápidamente se volvió más clara para Jasla, quien la semana pasada nombró a su principal lugarteniente, David Levy, como director de operaciones de CNN. El miércoles por la mañana, se le dijo a Licht que lo iban a despedir como alto ejecutivo de CNN, dijo una persona familiarizada con el asunto. Los dos principales jefes de comunicaciones de CNN, Kris Coratti Kelly y Matt Dornic, y el director ejecutivo de Licht, Devan Gaya, también dejarán la compañía, dijo la persona.

Licht no fue mencionado en la reunión del miércoles cuando Zaslau anunció su partida. Licht no hizo ningún comentario en un comunicado de prensa emitido por Warner Bros. Discovery sobre su partida, y no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Zaslav, quien asumió la responsabilidad del caos en CNN en los últimos meses, dijo que el trabajo de Licht “no será fácil” y elogió su “increíble carrera”.

«Por varias razones, las cosas no funcionaron, lo cual es desafortunado», dijo Zaslau. «Es realmente desafortunado. En última instancia, depende de mí. Asumo toda la responsabilidad por eso».

Zaslau advirtió a los empleados de CNN que la compañía está “en el proceso de realizar una búsqueda exhaustiva” interna y externa de un nuevo líder de la red.

Mientras tanto, dijo Zaslav, el equipo de liderazgo incluirá a tres altos ejecutivos de la red: Amy Entelis, vicepresidenta ejecutiva de desarrollo de talento y contenido; Virginia Mosley, Vicepresidenta Ejecutiva de Editorial; y Eric Scherling, vicepresidente ejecutivo de programación de EE. UU. Levy continuará supervisando las operaciones comerciales de la empresa.

“Tenemos una gran confianza en este equipo y los apoyaremos por completo hasta que se nombre un nuevo director ejecutivo”, dijo Zaslau en un comunicado enviado por correo electrónico al personal de CNN. «Estamos en buenas manos, lo que nos permite tomarnos el tiempo necesario para realizar una búsqueda cuidadosa y exhaustiva de un nuevo líder».

El breve y difícil mandato de Licht como presidente de la cadena se produjo después de que encontró un gran éxito en las noticias matutinas, produciendo «Morning Joe» de MSNBC antes de renovar «CBS Sunday Morning».

Más recientemente, antes de unirse a CNN, Licht presentó el programa de Colbert mientras se convertía en el programa nocturno de mayor audiencia en la televisión.

Licht no pudo recrear esa magia en CNN, tropezó y enfrentó enormes críticas poco después de asumir el cargo.

La primera tarea de Licht fue desmantelar CNN+, que había sido aclamada por el liderazgo anterior de CNN como el futuro de transmisión de la red. Los empleados sabían que la decisión de Lich de eliminar el streamer no era suya, pero cerrar el tan publicitado servicio le dio una mano inicial difícil.

El personal, sin embargo, era de mente abierta. Muchos estaban emocionados por la designación de Licht, quien tiene experiencia como productor y un historial de éxito en otras cadenas.

Pero Licht rápidamente desperdició gran parte de esa buena voluntad con una serie de pasos en falso. A diferencia de Zucker, que dirigía una oficina en el piso de una sala de redacción en la oficina de Hudson Yards de CNN en Nueva York, Licht se separó de los periodistas de la red, aislando al presidente de su personal.

Licht despidió a Brian Stelter, el respetado principal corresponsal de medios de la cadena y presentador de «Reliable Sources». También despidió a otros destacados periodistas de CNN, lo que causó sorpresa entre el personal.

Pero Licht vio que su posición dentro de la organización se erosionaba aún más cuando anunció el año pasado que habría despidos significativos, a pesar de sugerir que los recortes de personal no estaban en el horizonte. Cientos de empleados de CNN fueron despedidos a fines de noviembre y principios de diciembre.

Los cambios de programación realizados por Leach también fueron problemáticos. Su primer gran movimiento fue renovar el programa matutino de la cadena. Licht presentó «CNN This Morning», con los presentadores Dan Lemon, Poppy Harlow y Kaitlan Collins. El programa nunca creció en índices de audiencia con respecto a su predecesor y estuvo sumido en el drama sensacionalista. Lemon se disculpó por los comentarios sexistas que hizo durante un episodio y finalmente fue despedido de la red a principios de este año.

Sin embargo, Licht, A. Ayuntamiento Con el expresidente Donald Trump. El evento del mes pasado, que a veces se volvió caótico, fue ampliamente comentado como un error.

Las críticas al evento provinieron no solo de los espectadores, sino también del personal de CNN. El presentador de celebridades Christian Amanpour acaparó los titulares Diferencia de opinion De Licht durante un discurso de graduación de la Escuela de Periodismo de Columbia.

El episodio de Rocky, que generó una cobertura mediática negativa para Licht y CNN, preparó el escenario para el pobre perfil de The Atlantic. Alberta, la autora del libro, dijo que a Leach se le dio un acceso sin precedentes durante un año y describió al jefe de CNN como no apto para el trabajo. Licht tampoco se ayudó a sí mismo, e hizo varios comentarios a Alberta que no sentaron bien a los empleados de CNN, incluidos comentarios que menospreciaban el periodismo de la cadena antes de su nombramiento.

En los últimos días, Licht entendió lo que alienaba a los empleados. Pero fue demasiado tarde.

Esta historia fue actualizada desde la fuente.