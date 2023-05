El primer ganador de ‘American Idol’ de las islas del Pacífico, Iam Tongi, alienta a los hawaianos

Deja un comentario en esta historia. Comentario

Iam Tongi, un estudiante de secundaria cuya guitarra se rompió a mitad de temporada, se convirtió en el primer hawaiano e isleño del Pacífico en ganar «American Idol», atrayendo la atención nacional hacia la cultura de la isla y provocando una ola de celebración local. «Hawái es una comunidad muy unida, así que cuando vemos a alguien tratando de ganar, muchos de nosotros aplaudimos desde la privacidad de nuestras salas de estar y hacemos el mayor ruido posible», dijo Román de Peralta. y Kolohe Kai, un compositor de una banda hawaiana local, interpretó a Tonki en el final de la temporada 21. «Él tiró de los corazones no solo de Hawái, sino del mundo entero».

Su éxito con los conciertos locales y las celebraciones escolares es particularmente raro, ya que los cantantes de country suelen dominar «Idol» y otros programas de competencia de canto de telerrealidad. Un favorito de los fanáticos, 18 años. La cantante cristiana de Kahuku, Hawái cruzó los géneros con su actuación final para superar a Meghan Daniel.

Las canciones que Donkey interpretó el domingo por la noche estaban dedicadas a su difunto padre, quien murió de insuficiencia renal unos meses antes de que Donkey audicionara para el programa. Hizo una versión de «Remember Us» del artista de música country y ex juez de «Idol» Keith Urban. Volvió a visitar «Monsters» de James Blunt. auditoría de virus, esta vez cantando a dúo con el cantante pop británico de la canción. Y cantó su canción original «I’ll See You». «Se fue pero tu amor / Es todo lo que queda / Me mantendré erguido / Estarás en mis brazos», cantó Burro. READ Brooks Koepka y Bryson DeChambeau también protagonizan

Los recuerdos de Donkey sobre su padre lo persiguen durante toda la temporada. Le prometió a su padre antes de su muerte que siempre tocaría la guitarra que le había regalado. A mitad de temporada, el instrumento se rompió y Tongi tuvo que cantar «Bring It On Home To Me» de Sam Cooke.

«Fue una señal que mi papá me dio de que podía hacerlo por mi cuenta», dijo más tarde Donkey en «Live with Kelly and Mark».

Muchas de las canciones que Donkey interpretó en el escenario eran melodías que creció cantando con su padre, y dijo que todavía escucha la música de su padre en su cabeza.

El ganador de ‘American Idol’ no es una sorpresa. Hay una razón para eso.

En 2009, Tongi se mantuvo fiel a sus raíces hawaianas al interpretar el éxito «Cool Down» de Kolohe Kai en las islas. De Peralta dijo que se sintió honrado y honrado de verlo.

«¡Estoy emocionado ahora!» De Peralta escribió junto al video que publicó en Instagram.

El estudiante de secundaria recibió elogios del gobierno de Hawái, incluido el gobernador Josh Green (D), quien publicó una selfie con el músico y escribió en un comunicado:

«Representó a nuestro estado con gracia, humildad y, por supuesto, su increíble talento. Felicitaciones a Iam, a toda su ‘ohana y a su hermosa ciudad natal de Kahuku».

«American Idol» se estrenó en 2002 y sigue siendo uno de los programas más populares del país, aunque sus índices de audiencia se han desplomado. Según Deadline, alrededor de 5,6 millones de espectadores sintonizaron el final del año pasado. Las calificaciones para el programa del domingo no estuvieron disponibles de inmediato. READ Biden llama a la oferta de techo de deuda republicana 'inaceptable' antes de la llamada con McCarthy