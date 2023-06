Es posible que los fanáticos de Britney Spears no actúen con Elton John en Made in Glastonbury

Elton John El cabeza de cartel del domingo, y a lo largo de su presentación… hubo muchas charlas en línea de que Britney, tal vez, saldría y actuaría como invitada especial con él. La canción en la que todos pensaron que estarían a dúo fue su colaboración de 2022 ‘Hold Me Closer’.

Sin embargo, a medida que avanzaba el espectáculo, quedó claro para todos… BS no iba a aparecer. Entonces se hizo más claro Flores Brandon Trote para ‘Tiny Dancer’.

Si Britney no aparece, he perdido 2 horas de mi vida viendo un concierto de Elton John. pic.twitter.com/dGo8GODUja

No está claro por qué pensaron que había venido a Glastonbury en primer lugar… no ha habido informes concretos de que vaya a suceder.

En cuanto a Britney, acaba de regresar de unas vacaciones en México y ha estado ocupada publicando su contenido aleatorio habitual. YO G El domingo, no hubo señales reales de que ella agarrara el micrófono o actuara frente a miles de personas de la nada.

Cualquiera que preste atención sabe que no va a disminuir la velocidad… tal vez incluso para siempre. Como hemos informado (repetidamente), Britney ha Sin verdadero interés Volviendo al centro de atención… se está preparando para otro disco.

En otras palabras, los fanáticos que esperan verla en vivo y en persona nuevamente se sentirán decepcionados. Britney ya no sale en público.

Otra señal de que este sueño de Britney Pipe no va a funcionar en Glastonbury: ella es apenas audible al principio en ‘Hold Me Closer’… su voz es apagada y prácticamente ininteligible. Sí, fue agradable verla volver a la música… pero estuvo lejos de la forma que todos esperaban. Aún no se cumple.