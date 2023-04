Evacuación de los equipos de bomberos de la planta de Brunswick Georgia

(CNN) orden de desalojo Esto es para personas dentro de un radio de media milla de un incendio vegetal que ardió el sábado por la tarde en Brunswick, Georgia. Junta de Comisionados del Condado de Glynn y el alcalde de la ciudad.

El Incendio en planta de pinoaEntrega de resinas especiales de colofonia y politerpenos, el sábado por la mañana temprano, chorreado con cartón dijo en Facebook casi tres horas después Está restringido y no tiene una preocupación inmediata por la seguridad pública.

El sábado por la noche, la junta dijo en otra publicación de Facebook que el fuego se había reavivado y emitió una orden de refugio en el lugar en un radio de una milla alrededor de la planta.

En una conferencia de prensa el sábado por la noche, el alcalde de Brunswick, Cosby Johnson, dijo que la orden de quedarse en casa se extendió a todos los límites de la ciudad debido a los vientos cambiantes. Johnson también dijo que emitió una declaración de emergencia a la ciudad.

«Debido a que no sabemos cuánto podemos controlar este incendio y no podemos predecir hacia dónde se moverá el viento, pensamos que sería mejor hablar con toda nuestra ciudad, no solo con una parte de ella», dijo Johnson. dicho.

Major agregó que la ciudad está abriendo un refugio para cualquiera que quiera irse.

Los funcionarios agradecieron a las ciudades y condados cercanos, incluidos Jekyll Island, Savannah, el condado de Wayne, Georgia y Jacksonville, Florida, por enviar recursos para ayudar.

El origen del incendio aún se desconocía hasta el sábado por la noche, pero está bajo control, dijo el asistente del jefe de bomberos de Brunswick, Lawrence Cargill.

“El último informe que tengo es que las llamas están contenidas y bajo control con operaciones de espuma, y ​​vamos a continuar esas operaciones hasta que la escena esté completamente contenida”, dijo Cargill.

Las carreteras cercanas estarán cerradas por un tiempo el sábado por la noche mientras se realizan lanzamientos desde el aire en el sitio, dijeron funcionarios del condado de Glynn. dijo en facebook«Aviones y helicópteros» se dirigen al incendio.

Se le aconsejó a Kimberly Michelle Edmond que se quedara en el lugar el sábado temprano., Le dijo a CNN que el fuego seguía ardiendo alrededor de las 5 p.m. y que podía olerlo desde la casa de su madre, a una milla de distancia. Edmond dijo que se sintió un poco embriagado cuando salió, pero no describió el olor del aire como particularmente malo.

Corrección: esta historia se ha actualizado con la ortografía correcta del condado de Glynn.