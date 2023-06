Final de la Liga de Naciones Concacaf: Estados Unidos vs. Canadá – Programación, horario y canales de TV

notas de cola

Canadá vs USMNT

Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2022-23

18 de junio de 2023

Estadio Leal; Las Vegas, Nevada

Cobertura previa al juego: 8:30 p. m. ET en Paramount+, Univision y TUDN

Inicio: 9:06 pm ET por Paramount+, Univision

Redes sociales: @USMNT en Gorjeo Y Instagram; Fútbol de EE. UU. en FacebookAplicación de fútbol de EE. UU.

El XI inicial del USMNT de esta noche contra Canadá: 1-Matt Turner, 3-Walker Zimmerman, 4-Chris Richards, 5-Anthony Robinson, 6-Younes Musa, 7-Gio Reina, 10-Christian Pulisic (capt), 11-Brendan Aaronson, 19-Joe Scally, -Fowler Balogun, 21-Tim Weah

Suplentes: 13-Drake Callender, 18-Sean Johnson, 9-Ricciardo Pepi, 12-Miles Robinson, 14-Luca De La Torre, 15-Johnny Cardoso, 16-Alan Sonora, 17-Alex Zentezjas, 22-Taylor Booth, 23-Aston Trusty

Suspendido: 2-Prueba Sergino, 8-Weston McKenney

Consejos de juego | Cinco cosas que debes saber sobre Canadá

Números del XI inicial de USMND (incluido este partido): Christian Pulisic (60), Walker Zimmerman (41), Anthony Robinson (35), Brendan Aaronson (32), Tim Weah (31), Matt Turner (28), Yunus Musa ( 27), Gio Raina (20), Chris Richards (10), Joe Scally (6), Fowler Balogan (2)

Números de gorra de la XI Concacaf Nations League USMNT inicial (incluido este partido): Christian Pulisic (9), Brendan Aaronson (7), Gio Reyna (6), Anthony Robinson (6), Younus Musa (5), Matt Turner (5), Tim Weah (4), Fowler Balogan (2), Chris Richards (2), Joe Scally (2), Walker Zimmerman (2)

Números de gorra de la ronda eliminatoria inicial XI de USMNT (incluido este partido): Christian Pulisic (9), Matt Turner (6), Gio Reyna (5), Brendan Aaronson (4), Anthony Robinson (4), Tim Weah (4), Younes Musa (3), Walker Zimmerman (3), Fowler Balogan (2), Chris Richards (2), Joe Scally (2)

Con una edad promedio de 23 años, 314 días, el XI titular de esta noche es el más joven jamás utilizado por la USMNT en una final de torneo, 24 años, 207 días desde su victoria en la final de la Liga de Naciones de Concacaf 2021 sobre México. 25 de julio de 2021 (23 años, 280 días) Segundo más joven en el XI inicial en comenzar los cuartos de final de la Copa Oro contra Jamaica en un partido de la ronda eliminatoria.

Promedia 26 partidos en la alineación y 17 en competición oficial.

Nueve en el XI inicial de USMNT tienen 25 años o menos: Anthony Robinson (25), Christian Pulisic (24), Chris Richards y Tim Vee (23), Brendan Aaronson (22), Fowler Balogun (21), Yunus Musa, Gio Reyna y Joe Scally (20).

Capitán USMNT por 16el Esta noche, Christian Pulisic jugará su tercera final. Después de aparecer junto a Pulisic en la final de la CNL de 2021, Gio Reyna y Tim Weah hacen su segunda aparición esta noche, al igual que Matt Turner, quien anotó en la final de la Copa Oro de 2021.

Chris Richards y Walker Zimmerman forman pareja en la defensa central por tercera vez esta noche. Se han enfrentado dos veces antes en la clasificación para la Copa Mundial: un empate 1-1 en Jamaica en Kingston el 16 de noviembre de 2021 y una victoria por 1-0 sobre El Salvador el 27 de enero de 2022 en Columbus.

Finales de la Copa Oro 2017, 2019, 2021 y Finales de la Liga de Naciones de CONCACAF 2021 y 2023: Esta es la quinta aparición consecutiva de la USMNT en una final de CONCACAF.

Reloj de la Bota de Oro: Con cuatro goles cada uno, el delantero suplente Ricardo Pepi está empatado con el canadiense Jonathan David por el liderato de la Bota de Oro de la Liga de Naciones CONCACAF 2022-23. David tiene el desempate sobre Peppy ya que ha recogido ambas asistencias. Los delanteros de la USMNT Christian Pulisic (3 goles, 2 asistencias) y los canadienses Cyle Laurin (3 goles, 1 asistencia) y Alphonso Davis (3 goles) se sientan justo detrás de David y Pepi de cara a la final de esta noche.

Si el partido está empatado al final del tiempo reglamentario, se juegan dos períodos extra de 15 minutos. Si el partido está empatado, el partido se decidirá con un tiro penal.

Estados Unidos tiene marca de 16-10-12 en la serie de todos los tiempos contra Canadá y 9-8-5 en contra. Rojo En partidos competitivos.

Este será el primer encuentro entre EE. UU. y Canadá en la final del torneo y el tercer partido de la ronda eliminatoria general entre los dos países. Los dos encuentros anteriores se produjeron en la etapa semifinal de la Copa Oro, con Estados Unidos derrotando a Canadá por penales en 2002 y una victoria por 2-1 en 2007.