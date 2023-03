First Republic, Credit Suisse, UPS, New York Community, Bed Bath y muchas otras empresas de mudanzas

Los recibos de depósito estadounidenses del banco suizo Credit Suisse (ticker: CS) cayeron alrededor de un 52% a alrededor de 96 centavos después de que su rival más grande, UBS (UBS), acordó comprar Credit Suisse en un acuerdo por un valor de alrededor de $ 3.2 mil millones. La fusión de los dos bancos más grandes de Suiza, resuelta por las autoridades suizas durante el fin de semana, se produce en un contexto de agitación en la industria. Las acciones de UBS que cotizan en Estados Unidos subieron un 5,1%.

First Republic Bank (FRC) cayó un 26,9%. S&P Global rebajó la calificación del prestamista regional a territorio basura. El miércoles pasado, S&P Global rebajó la calificación crediticia del banco a territorio de grado especulativo. Las acciones están cayendo debido a que el colapso de Silicon Valley Bank y otros dos bancos estadounidenses avivaron las preocupaciones sobre la salud del sistema bancario estadounidense. JPMorgan Chase (JPM) y otros grandes bancos intentaron la semana pasada recaudar First Republic Bank por $ 30 mil millones.

Mientras tanto, el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, informó el lunes The Wall Street Journal, está hablando con otros bancos. Recaudación de capital adicional a la Primera República.

Flagstar Bank es una subsidiaria Banco Comunitario de Nueva York (NYCB), acordó el domingo comprar lo que había sido Signature Bank. Desde el lunes, 40 sucursales de Signature Bank operarán bajo Flagstar Bank. Signature Bank colapsó hace una semana, días después de que Silicon Valley Bank enfrentara el mismo destino. Los analistas de Wedbush también mejoraron las acciones de New York Community Bancorp de neutral a rendimiento superior. Las acciones subieron un 34,7%.

PacWest Bancorp ( PACW ) subió un 10,7 %, lo que llevó a que las acciones de los bancos regionales repuntaran después de las operaciones volátiles de la semana pasada.

Bed Bath & Beyond (BBBY) cayó un 19,6%, continuando su caída el viernes después de que el minorista revelara planes para una división inversa de acciones.

Recibos de depósito estadounidenses de PDD Holdings o Pinduoduo

(PDD), la empresa china de comercio electrónico cayó un 13 % después de publicar ingresos del cuarto trimestre fiscal que no alcanzaron las expectativas de los analistas.

Las acciones de Franchise Group (FRG), propietaria de Vitamin Shoppe, American Merchandise y Pet Supplies Plus, subieron un 12,1%. Una propuesta no solicitada y no vinculante” para comprarse a $30 por acción en efectivo.

Enphase Energy (ENPH), un fabricante de baterías utilizadas en sistemas solares, subió un 5,2 % después de que las acciones subieran de rendimiento de mercado a rendimiento superior en Raymond James.

Las acciones de Food Locker (FL) cayeron un 5%. El pronóstico de ganancias del minorista de calzado fue más bajo de lo esperado, pero la gerencia espera un fuerte crecimiento a largo plazo a medida que la nueva directora general, Mary Dillon, se mueve para reposicionar el negocio.

Las acciones de Dell Technologies (DELL) subieron un 3% después de que los analistas de Goldman Sachs iniciaran la cobertura de las acciones con una recomendación de compra. Hewlett Packard Enterprise (HPE) y

hp inc. (HPQ) abrió en neutral, con acciones que subieron un 2,6% y un 1,6%, respectivamente.

Las acciones del minorista en línea y gigante tecnológico Amazon.com (AMZN) cayeron un 2,1% después de que dijo que planea eliminar otros 9.000 puestos de trabajo, luego de los 18.000 despidos anunciados en enero.

