Funcionarios de Florida están emitiendo avisos de enfermedades transmitidas por mosquitos

Después de cuatro casos confirmados de malaria en el condado de Sarasota, el Departamento de Salud de Florida emitió un aviso estatal sobre la enfermedad transmitida por mosquitos. Los floridanos deben practicar el uso de repelente de insectos, evitar áreas con altas poblaciones de mosquitos y usar pantalones largos y camisas cuando sea posible. Los funcionarios de salud dicen que la fumigación aérea y terrestre de repelentes de mosquitos continuará en áreas con altas poblaciones de mosquitos. El departamento de salud ha aconsejado al público que se concentre en la protección contra los mosquitos recordando «drenar y cubrir». Drene el agua de los botes de basura, los desagües de las casas, los baldes, las cubiertas de las piscinas, los refrigeradores, los juguetes, las macetas o los aspersores o cualquier otro recipiente que recolecte el agua de lluvia que no se use. Las piscinas deben mantenerse y clorarse adecuadamente. Vacíe las piscinas de plástico cuando no estén en uso. Repare mallas rotas en ventanas, puertas, porches y patios. Ropa – Use zapatos, medias y pantalones largos y mangas largas. Este tipo de protección puede ser necesaria para personas que tienen que trabajar en áreas donde hay presencia de mosquitos. Repelente – Utilice repelente de mosquitos de forma adecuada. Steve Harrison, gerente de la división de control de mosquitos del Condado de Orange, dice que ahora están siguiendo dos preocupaciones. «Tenemos dos avisos de enfermedades transmitidas por mosquitos. Uno es por encefalitis equina del este y el otro por malaria”, dijo. Jay Williams, del Departamento de Salud de Florida, dijo que los casos de malaria en el sur de Florida no son contagiosos. ,» él dijo. Titulares principales: El ex mariscal de campo de la NFL Ryan Mallett se ahoga en la playa de Florida La tienda Buc-ee’s ‘más grande del mundo’ abre el lunes El Centro Nacional de Huracanes del Atlántico monitorea dos sistemas