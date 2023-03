Gary Lineker: el programa de fútbol insignia de la BBC se enfrenta a un boicot por una alineación imparcial

(CNN) La cobertura de fútbol de fin de semana de la BBC se ha sumido en el caos tras su anuncio. gary lineker Se «retirará» de presentar después de verse envuelto en una disputa no partidista cuando criticó la política del gobierno británico en Twitter.

La emisora ​​se enfrenta ahora a un boicot por parte de expertos, presentadores y jugadores de su programa de fútbol insignia «Match of the Day», mientras que otros programas de fútbol -Football Focus y Final Score- y algunos programas de radio han dejado de emitirse como resultado. de indignación

Lineker criticó el martes la controvertida nueva política de solicitantes de asilo del gobierno, y esta semana renunció a presentar funciones después de que la BBC dijera que sus tuits violaban sus pautas, específicamente sobre «imparcialidad».

La decisión de la BBC ha generado controversia, generando críticas de los políticos de la oposición, el sindicato BECTU que representa al personal de la BBC y su exdirector general Greg Dyke.

“La BBC solo podrá traer un número limitado de programas deportivos este fin de semana y nuestros horarios se actualizarán para reflejar eso”, dijo un portavoz de la BBC en un comunicado el sábado.

«Lamentamos que estos cambios sean decepcionantes para los fanáticos de BBC Sport.

«Estamos trabajando duro para resolver la situación y esperamos hacerlo pronto».

El martes, Linegar tuiteó: «Dios mío, esto es horrible», en respuesta a un video publicado en Twitter por el Ministerio del Interior británico anunciando la nueva política propuesta. Intentar Un movimiento para detener a los barcos de inmigrantes que cruzan el Canal de la Mancha desde Francia ha sido criticado por las Naciones Unidas y otros organismos mundiales.

Añadió: «No hay inmigración masiva. Aceptamos muchos menos refugiados que cualquier otro país europeo importante. Esta es una política inconmensurablemente cruel dirigida a las personas más vulnerables en un lenguaje diferente al que se usaba en Alemania en los años 30. ¿Estoy ¿incorrecto?»

Como la emisora ​​pública de Gran Bretaña, la BBC está sujeta a la «imparcialidad», un término muy discutible. define Que tiene «poder para rendir cuentas constantemente» sin «permitirnos usarlo para hacer campaña para cambiar la política pública».

El viernes, la BBC anunció que Lineker dejaría de presentar la jornada 10 hasta que «se alcance una postura acordada y clara sobre el uso de las redes sociales», y que su reciente actividad en las redes sociales incumplió sus pautas.

En respuesta, primero los expertos, luego los comentaristas e incluso los equipos de la Premier League anunciaron su intención de boicotear el espectáculo a favor de Linegar.

Los comentaristas de la BBC Steve Wilson, Conor McNamara, Robin Cowan y Steven Wyeth dijeron en un comunicado conjunto emitido el viernes por la noche que «dadas las circunstancias, no creemos que sea apropiado participar en el programa».

Gary Lineker está en el centro de una alineación imparcial.

El exdelantero de Inglaterra Jermain Defoe anunció el sábado que no aparecerá como comentarista en el programa del domingo.

«Siempre ha sido un privilegio trabajar con BBC MOTD. Pero mañana he decidido dejar mis funciones como experto. @GaryLineker», dijo Defoe. tuiteado.

El anuncio de Defoe parece ser la primera señal de que los programas de televisión dominicales de la cadena británica también se verán afectados.

Por su parte, la Asociación de Futbolistas Profesionales declarado El sábado «no se les pedirá a los jugadores involucrados en los juegos de hoy que participen en entrevistas para el Partido del día».

“La PFA está hablando con los miembros que quieren tomar una posición colectiva y mostrar su apoyo a aquellos que optaron por no ser parte del programa de esta noche”, agregó el comunicado.

«Durante esas conversaciones, dejamos en claro que, como su sindicato, apoyaremos a todos los miembros que puedan enfrentar consecuencias por no cumplir con sus obligaciones de transmisión. Esta es una decisión de sentido común para garantizar que los jugadores ya no se encuentren en esa posición. .»

La BBC le preguntó al entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, sobre el tema luego de la derrota de su equipo por 1-0 contra el Bournemouth el sábado.

«No veo ninguna razón para pedirle a nadie que retroceda por decir eso. No sé si es un problema de idioma o no», dijo el alemán a los periodistas.

“Si lo entiendo bien, se trata de un concepto de derechos humanos que se puede decir.

«Lo que no entiendo es por qué todos van a Twitter y dicen algo. No entiendo la parte de las redes sociales, pero tal vez lo sea. [because] Soy demasiado viejo para eso.

Un orden político

Greg Dyke, exdirector general de la BBC, dijo que la emisora ​​había «socavado su credibilidad» al suspender a Lineker porque parecía «haber cedido a la presión del gobierno».

Keir Starmer, líder del opositor Partido Laborista, le dijo a la BBC que «fue muy mal entendido y ahora están muy, muy expuestos».

Nicola Sturgeon, Primera Ministra de Escocia Él tuiteó que: «Como firme partidario de la radiodifusión de servicio público, quiero defender a la BBC. Pero la decisión de transmitir a Gary Lineker es indiscutible. Socava la libertad de expresión frente a la presión política, y siempre parece socavar la presión de la derecha. »

Angela Rayner, líder adjunta del opositor Partido Laborista, también criticó la decisión de la BBC en un tuit el sábado.

“La cobarde decisión de la BBC de sacar al aire a Gary Lineker es un ataque a la libertad de expresión frente a la presión política de los políticos conservadores. Deberían reconsiderarlo”, tuiteó.

Mientras tanto, la diputada gobernante del Partido Conservador y exsecretaria de cultura, Nadine Dorries, dio la bienvenida a la decisión de la BBC. tuiteando: «La noticia de que Gary Lineker ha sido suspendido por investigación es bienvenida y muestra el compromiso de la BBC con la imparcialidad.

«Gary tiene derecho a sus opiniones: la libertad de expresión es primordial. Muchos locutores que no son de servicio público podrían acomodarlo a él y a sus opiniones, y estaría mejor pagado».