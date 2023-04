Grabación del condado de McCurtain, Oklahoma: el gobernador pide la renuncia de los oficiales por grabar comentarios racistas y amenazantes

CNN





El gobernador de Oklahoma pidió la renuncia de cuatro funcionarios del condado de McCurtain luego de la publicación de una grabación de audio secreta de ellos supuestamente haciendo comentarios racistas sobre el asesinato de personas negras y el asesinato de periodistas.

McCurtain Gazette-News publicó un audio durante el fin de semana que, según dijo, fue grabado después de una reunión de la junta de comisionados del 6 de marzo.

El periódico dijo que el audio de la reunión se obtuvo legalmente, pero por la Oficina del Sheriff del Condado de McCurtain. Informe Ha sido grabado ilegalmente y está siendo investigado. La oficina del alguacil también dijo que cree que el registro fue alterado.

“Estoy horrorizado y consternado por los crueles comentarios hechos por los funcionarios del condado de McCurtain”, dijo el gobernador Kevin Stitt en un comunicado el domingo. “No hay lugar para una retórica tan odiosa en el estado de Oklahoma, especialmente por parte de quienes representan a la comunidad a través de sus respectivas oficinas. No descansaré hasta que esto suceda”, se lee en el comunicado.

El gobernador pidió la renuncia inmediata del alguacil del condado de McCurdine, Kevin Clardy, el comisionado del Distrito 2, Mark Jennings, la investigadora del alguacil, Alicia Manning, y el administrador de la cárcel, Larry Hendricks. También dijo que le pedirá a la Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma que investigue el caso.

A unas 200 millas de la ciudad de Oklahoma se encuentra el condado de McCurtain en el sureste de Oklahoma.

La grabación se produjo horas después de que el reportero de Gazette-News, Chris Willingham, presentara una demanda contra la oficina del alguacil, Manning y la Junta de Comisionados del Condado, alegando que lo difamaron y violaron sus derechos civiles, informó el periódico.

En la grabación, Manning habló de querer acercarse a la oficina del periódico y expresó su preocupación por lo que sucedería si se encontrara con Willingham. el oklahoma citando un informe adicional de Gazette-News, informó.

Según el informe de Oklahoman, Jennings dijo: «Oh, ¿estás hablando de no poder controlarte a ti mismo?» Y Manning respondió: «Sí, no me importa lo que me va a hacer. Me importa lo que le va a hacer a él. Mi papá le habría golpeado el trasero, lo habría limpiado y lo habría usado como papel higiénico». . Si mi papá no hubiera estado conduciendo, habría caído».

Jennings respondió que su padre una vez se molestó por algo que el periódico había publicado y «fue allí y comenzó a matarlo», según Gazette-News.

«Sé que aquí hay dos agujeros grandes y profundos si alguna vez los necesitas», dijo Jennings. Se dice que Clardy, el sheriff, tiene el equipo.

«Tengo una excavación», se le acusa de decir a Clardy durante el debate. «Bueno, estos ya están desenterrados», dijo Jennings.

En otra parte de la grabación, dijo el periódico, los oficiales expresaron su decepción porque ya no se podía matar a los negros.

CNN no pudo verificar la autenticidad de la grabación ni confirmar quién dijo qué. CNN se ha comunicado con los cuatro funcionarios del distrito para hacer comentarios.

A Willingham y su padre, Bruce Willingham, editor de revistas, se les ha aconsejado que abandonen la ciudad temporalmente. KJRH, afiliada de CNN informado.

“Durante casi un año, han sido amenazados, ridiculizados y acosados ​​únicamente por sus esfuerzos para informar noticias para el condado de McCurtain”, dijo a CNN Kilpatrick Townsend, el bufete de abogados que representa a la familia Willingham, en un comunicado.

La oficina del alguacil del condado de McCurtain dijo en un Informe Las partes informaron el lunes que «se está llevando a cabo una investigación sobre varias violaciones significativas» de la Ley de Seguridad de las Comunicaciones de Oklahoma. También dijeron que la grabación aún no había sido «autorizada o verificada formalmente».

“Nuestra información preliminar sugiere que la grabación de audio publicada por los medios sí ha sido alterada. La motivación para hacerlo no está clara en este momento. El asunto está siendo investigado seriamente», dijo el comunicado.

El director de comunicaciones, Bill Bacharach, dijo que la Oficina del Fiscal General de Oklahoma obtuvo una grabación de audio y está investigando.

Aunque no pudo confirmar o negar si el FBI estuvo involucrado en la investigación, la portavoz Kayla McCleary dijo que la política de la agencia era no comentar.