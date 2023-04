Kervonda Davis noqueó a Ryan García con un brutal golpe al cuerpo en el 7mo

mike coppingerESPN6 minutos de lectura

LAS VEGAS – Ryan García se abalanzó, luego cayó sobre una rodilla, el efecto tardío de un golpe al hígado que colocó perfectamente la mano izquierda de Kervonta «Tank» Davis que derribó a su oponente por segunda vez en su súper pelea el sábado.

Esta vez, García no superó la cuenta.

El árbitro Thomas Taylor anotó 10 al minuto, 44 ​​segundos del séptimo asalto, con García todavía sobre una rodilla luchando por respirar. La victoria de Davis llegó frente a 20,842 en un T-Mobile Arena con entradas agotadas, un final contradictorio pero decisivo para uno de los combates de boxeo más esperados en años.

Con esa sola mano izquierda, Davis (29-0, 27 KOs) se consolidó como uno de los mejores peleadores libra por libra del boxeo, no solo como una de las estrellas más grandes del deporte en su pelea de peso pactado de 136 libras hace unos meses. Charla basura y exageración.

Kervonta Davis terminó la pelea del sábado con un golpe en el hígado que llevó a Ryan García a admitir: «Iba a levantarme, pero simplemente no pude levantarme». Al Bello/Getty Images

«Pensé que se iba a levantar», dijo Davis, pero me gusta jugar juegos mentales, así que cuando me miró, yo lo estaba mirando para tratar de decirle que se «levantara», y luego él era. Él negó con la cabeza’.»

García (23-1, 19 KOs) también aterrizó en la Ronda 2, como resultado de una contra izquierda en el momento oportuno que aterrizó en su rostro. Apenas su cuerpo golpeó la lona, ​​García se levantó como para demostrar que el tiro no lo lastimó. No mostró efectos nocivos por la caída durante todo el partido.

Pero los golpes al cuerpo como el que Davis aterrizó en el séptimo son un animal diferente, incluso si no producen la brutalidad que anhelan los fanáticos.

«No podía respirar», dijo García. “Iba a levantarme de nuevo, pero no pude levantarme… Me atrapó con un buen tiro. No quiero poner ninguna excusa aquí… No pude. Recuperar. . .. Me atrapó con un buen golpe al cuerpo, debajo de mí. Se me acercó sigilosamente y me sujetó bien».

La pelea fue principalmente táctica con Davis, el mejor boxeador en todos los aspectos, cediendo 4.5 pulgadas de palanca mientras intentaba cronometrar a García. Cuando Davis, de 28 años, busca abrir a García, lo entusiasma.

Los golpes se lanzaron con una velocidad deslumbrante y un poder contundente en un partido que contó con dos de los finalistas más dañinos del deporte con algunas de las manos más rápidas. A pesar de su estrellato, Davis es el único ex campeón que ganó en las 130 libras en 2017 con un nocaut técnico en el séptimo asalto sobre José Petraza.

Davis actualmente hace campaña en las 135 libras, y ocupa el puesto número 3 según ESPN en peso ligero, y peleó una vez en junio de 2021, un nocaut técnico en el undécimo asalto sobre Mario Barrios en 140. García compitió anteriormente en las 135 libras, pero sus dos peleas anteriores fueron en el rango de las 140 libras.

Esto llevó a una demanda contractual por parte de Davis de que ambos peleadores pesaran por segunda vez en la mañana de la pelea, donde ninguno de los boxeadores podía exceder las 146 libras para la pelea en un peso pactado de 136 libras.

Al final, el juego de la balanza no afectó el resultado. Davis, como señaló antes de la pelea, posee una ventaja decisiva en el coeficiente intelectual del ring.

“La primera caída fue que él no sabía su ubicación y yo sabía que yo era el pequeño y mi entrenador. [Calvin Ford] «Me decía en el campamento que iba a venir con la cabeza en alto, así que iba a disparar», dijo Davis, boxeando con paciencia en lugar de atacar imprudentemente. Fue inigualable.

García, entre su apariencia de modelo y 9.8 millones de seguidores en Instagram, a menudo es subestimada, pero demostró su valía una vez más. En la mejor victoria de su carrera sobre el medallista de oro olímpico Luke Campbell, García escapó de una caída, también en la ronda 2, pero lo terminó con una mano izquierda al cuerpo en la ronda 7.

Ahora, García regresará al peso welter junior, donde buscará su primer campeonato mundial.

“Planeo pelear contra los mejores boxeadores en 140 [pounds]”, dijo García, quien sufrió un descanso de 15 meses luego de su victoria sobre Campbell mientras lidiaba con su salud mental y se recuperaba de una cirugía de muñeca.

«Me sentí un poco débil al subir al ring», dijo García. «No sentí que mis piernas estuvieran debajo de mí… Pero no puedo poner excusas. Firmé el contrato y eso es todo».

El contrato contenía una cláusula de revancha, pero solo Davis tenía la capacidad de ejercer su derecho a una revancha inmediata si perdía.

«Esto es lo que necesita el boxeo», dijo García, refiriéndose a un raro combate entre dos estrellas en su mejor momento. «Es por eso que hice lo que tenía que hacer para que la pelea sucediera».

Esos esfuerzos incluyeron un atajo en el lado de los ingresos: las fuentes le dijeron a ESPN que se garantizaba que ambos peleadores ganarían ocho cifras, lo que se esperaba que generara entradas y pay-per-views de un evento, e incluso un peso de concesión y un promotor principal. para el combate

Davis está afiliado a la BBC y pelea exclusivamente en Showtime, que era la cadena principal de PPV. García está con Golden Boy Promotions de Oscar De La Hoya y compite en DAZN.

Mientras García, que pelea fuera de Los Ángeles, vuelve a la mesa de dibujo, Davis debería alcanzar un nuevo estrato en la lista de los mejores peleadores del boxeo y la jerarquía de estrellas en todo el deporte.

Desde la NFL hasta la NBA, pasando por la música y las películas, los nombres más importantes estuvieron en primera fila para empaparse el sábado por la noche.

Pero Davis debe responder a sus problemas legales. Está programado para ser sentenciado en su Baltimore natal el 5 de mayo después de declararse culpable de cuatro cargos en relación con un incidente de atropello y fuga en noviembre de 2020 que hirió a cuatro personas, incluida una mujer embarazada. El juez que preside el caso ya rechazó un acuerdo de culpabilidad que le habría ahorrado tiempo a Davis en prisión en lugar de arresto domiciliario.

El 26 de mayo, Davis recibió su próxima cita en la corte en el condado de Broward, Florida, luego del incidente de diciembre en el que Davis fue acusado de agresión. La mujer, la madre de la hija de Davis, presentó una declaración jurada en enero pidiendo que se desestimaran los cargos después de que él se declarara inocente. El incidente ocurrió 11 días antes de que Davis anotara un nocaut técnico en el noveno asalto sobre Héctor Luis García.