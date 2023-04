La Cámara votó para aprobar el proyecto de ley del techo de la deuda en la victoria de McCarthy

(CNN) La Cámara votó el miércoles para aprobar un proyecto de ley que elevaría el techo de la deuda de la nación, días después de que los legisladores republicanos respaldaran un paquete que mejoraría la posición del presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, en la mesa de negociaciones con la Casa Blanca.

La votación final fue 217-215, con cuatro republicanos, Ken Buck de Colorado, Andy Biggs de Arizona, Tim Burchett de Tennessee y Matt Gates de Florida, votando en contra del proyecto de ley. McCarthy logró ganar la votación por solo cuatro votos.

La medida murió en su camino hacia el Senado liderado por los demócratas, pero tenía como objetivo principal reforzar los esfuerzos republicanos para negociar con los demócratas a medida que el país se acerca al cierre. La fecha límite predeterminada es este verano.

A lo largo del día, los republicanos de la Cámara se manifestaron en torno a su plan. El techo de la deuda del país debe ser elevado y recortó el gasto federal después de encabezar cambios de última hora diseñados para ganarse a los principales reticentes del Partido Republicano, Un cambio importante después del liderazgo Insistió en que no se cambiaría el texto del proyecto de ley.

Luego de una conferencia telefónica a puertas cerradas el miércoles por la mañana, McCarthy tomó algunos de los cambios de última hora a los miembros, y muchos conservadores y miembros que representan a los estados productores de etanol que inicialmente se resistieron comenzaron a alinearse.

En una señal de esperanza, los líderes republicanos junto con la representante Nancy Mays de Carolina del Sur no votaron para apoyar la legislación.

«Me siento escuchado por el presidente y… apoyaré la votación del techo de la deuda hoy porque escuchó mis preocupaciones», dijo Mays a los periodistas después de reunirse con McCarthy.

Los líderes republicanos, sin embargo, se enfrentaron a dos paquetes de la oposición obstinada que se dirigían a una votación el miércoles, a pesar de un intenso esfuerzo de azotes y semanas de negociaciones sobre las propuestas. Después de que el Comité de Reglas de la Cámara se levantó antes de la medianoche del martes, los líderes intentaron entre bastidores encontrar una manera de lograr que dos grupos diferentes apoyaran su legislación. Cuando el comité de reglas regresó temprano el miércoles por la mañana, hubo una serie de cambios que esperaban les darían los votos que necesitaban.

Entre esos cambios: los republicanos acordaron permitir la propuesta Requisitos de trabajo para los beneficiarios de Medicaid Se implementará en un calendario acelerado: el representante republicano de Florida. Matt Gates y otros que intentan ganar advirtieron que votarían en contra del proyecto de ley sin tales cambios.

Y los principales republicanos acordaron derogar algunos incentivos fiscales para biocombustibles como el etanol, una medida que generó una fuerte oposición de cuatro republicanos de Iowa y algunos legisladores del Medio Oeste.

Tras los cambios, muchos republicanos apoyaron el proyecto de ley, incluidos los miembros de la Cámara de Representantes de Iowa, que pasaron 24 horas abogando por la revocación de varios subsidios a los biocombustibles.

«Creo que todos estamos muy contentos de que el orador analizó las cosas y estuvo dispuesto a entablar una conversación y reconocer la reacción», dijo a los periodistas la representante Marionette Miller-Meeks, republicana de Iowa.

Otro miembro de la delegación de Iowa, Rep. Zach Nunn señaló que los miembros, después de una revisión exhaustiva, apoyarían el proyecto de ley, mientras que el representante Derrick Van Orten, republicano de Wisconsin, dijo «sí» después de que el liderazgo lo incluyera. Enmienda propuesta para biocombustibles.

Varios miembros conservadores del Congreso, incluido el presidente de House Freedom Caucus, Scott Perry, Ralph Norman de Carolina del Sur y Andrew Clyde de Georgia, mostraron su apoyo al proyecto de ley luego de una conferencia telefónica el miércoles.

“Planeo votar sí”, dijo Perry a CNN. «Me gustan los cambios. Algunos son un paso en la dirección correcta. Algunos no se ven como un paso en la dirección correcta, pero hay que equilibrarlos».

Norman advirtió, sin embargo, que no apoyará ninguna versión que no se presente en el futuro cercano, un anticipo de los desafíos que se avecinan para llegar a un acuerdo sobre el techo de la deuda con los demócratas.

Todavía había algunos obstáculos, y se vio a muchos de ellos reunidos en la oficina de McCarthy después de la reunión de la conferencia.

Representante de Tennessee. Tim Burchett, quien tiene preocupaciones financieras sobre el proyecto de ley, le dijo a CNN que «no».

“No me hicieron cambiar de opinión”, dijo Burchett a CNN.

Detrás de puertas cerradas, McCarthy trató de restar importancia a los cambios de última hora, calificándolos de «cambios técnicos», según una fuente de la cámara, en un esfuerzo por abordar las preocupaciones de los miembros.

El látigo de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom Emmer, también apoyó la decisión de los líderes de revertir el rumbo y hacer cambios al plan que crearon inicialmente.

«El proyecto de ley está cerrado. Escuchó que hubo cambios técnicos. Nada cambió en el proyecto de ley», dijo Emmer en una conferencia de prensa. «Así que el proyecto de ley está cerrado y lo aprobaremos».

‘Esto es lo que nos atrae del juego’

Los aliados clave de McCarthy dijeron que el proyecto de ley debería aprobarse el miércoles para reforzar su caso contra la inacción de los demócratas hasta ahora sobre el tema.

«Eso es lo que nos mete en el juego”, dijo la representante Kelly Armstrong de Dakota del Norte. «Es la primera conversación. La próxima conversación viene después, lo sabemos, es parte de la negociación. Sabemos que no controlamos los tres. No controlamos la Casa Blanca y el Senado, pero esto nos atrapa. ¿Donde empezamos?»

El representante republicano Dusty Johnson describió que la estrategia para conseguir reservas a bordo era vender la votación como una salva de apertura para llevar a McCarthy a la mesa de negociaciones con el presidente Joe Biden.

“La mayoría de la gente pudo encontrar algo de gracia en esas pequeñas diferencias porque querían que Kevin McCarthy y Joe Biden se sentaran a la mesa”, dijo.

Biden reiteró el miércoles que no se reuniría con McCarthy sobre la extensión del techo de la deuda y dijo que «no era negociable».

“Todavía no han descubierto el techo de la deuda”, dijo Biden a los periodistas en el Rose Garden, refiriéndose a los republicanos de la Cámara. «Estoy feliz de reunirme con McCarthy, pero no sobre si se extiende o no el techo de la deuda. Eso no es negociable».

Rep. Carolina del Norte, un aliado del liderazgo republicano. Patrick McHenry predijo: «Vamos a tener una buena victoria hoy», y agregó que es importante mostrar la unidad del Partido Republicano sobre el tema.

“Cualquier presidente que se niega a negociar lo hace bajo su propio riesgo y daña la economía estadounidense”, dijo. “Este presidente se está poniendo en una posición terrible. Y aprobar este proyecto de ley esta semana muestra que los republicanos de la Cámara tienen una posición, hemos elevado el techo de la deuda, hemos hecho una oferta y tenemos un menú de opciones. para empezar, tenemos que negociar con el poder legislativo”.

Dentro de la convención, la mayoría de los republicanos se mostraron optimistas sobre las posibilidades de aprobación, y McCarthy instó a sus miembros a votar el proyecto de ley y aprobarlo el miércoles.

Un representante republicano de Texas. «Es un proceso muy colaborativo”, dijo Dan Crenshaw a CNN. “Es por eso que me sorprende que esté viendo un apoyo tan amplio”.

¿Qué hay en la factura?

Sin embargo, aprobar el proyecto de ley es un primer paso para los republicanos, y no está claro cuándo Biden volverá a sentarse con McCarthy.

El paquete eleva el techo de deuda de la nación de $31,4 billones en $1,5 billones adicionales. Pero si el nuevo límite de deuda no se supera para el 31 de marzo de 2024, el Congreso debe aumentar nuevamente la autoridad de endeudamiento para esa fecha, proponiendo reiniciar una gran guerra fiscal en medio de un año de elecciones presidenciales.

En su Ley de «Restringir, Ahorrar, Crecer», los republicanos de la Cámara proponen recortes significativos a los programas nacionales y excluyen el presupuesto del Pentágono, devolviendo los fondos para las agencias federales al nivel de 2022, mientras apuntan a limitar el crecimiento del gasto al 1% anual. La Oficina de Presupuesto del Congreso no partidista dijo que el proyecto de ley reduciría el déficit del gobierno en $ 4.8 billones durante 10 años.

Como parte del proyecto de ley de 320 páginas, el Partido Republicano también propone bloquear el plan de Biden para eliminar los nuevos fondos del Servicio de Impuestos Internos promulgados como parte de la Ley de Condonación de Préstamos Estudiantiles, Derogación de Créditos Fiscales de Energía Verde y Reducción de la Inflación. La medida también impondría nuevos programas que le darían al Congreso más poder para retener la regulación del poder ejecutivo. Si bien canceló la financiación promulgada para responder a la pandemia de Covid-19, el plan también aceleraría nuevos proyectos de perforación petrolera.

Luchar por unificar una conferencia diversa en torno al proyecto de ley es una prueba aún mayor para McCarthy, quien ha tenido éxito en el cargo durante 100 días.

Esta historia y el tema se han actualizado con mejoras adicionales.