La confianza de Jimmy Butler impulsa a los Celtics contra el regreso del G1 del Heat

Butler, el Heat le roba el Juego 1 a los Celtics en Boston Jimmy Butler abrió el camino con 35 puntos cuando el Heat logró una victoria en el Juego 1 sobre los Celtics.

boston — La confianza de Jimmy Butler y la creencia de su equipo es tan fuerte que es evidente en el vestidor del Miami Heat.

Después de que el alero superestrella dominara otro juego de postemporada, anotando 35 puntos restantes con siete asistencias, seis robos y cinco rebotes en la victoria del miércoles por la noche 123-116 sobre los Boston Celtics en el Juego 1 de las finales de la Conferencia Este, estuvo de acuerdo. Siempre creí que este tipo de carrera era posible para el Heat, octavo sembrado, a pesar de todos los obstáculos que aparecieron en su camino a lo largo de la temporada.

«Hice lo correcto», dijo Butler. «Hicimos lo correcto. La mejor parte es que todavía no nos importa lo que piensen ustedes, honestamente. No nos importa si nos eligen para ganar. No lo hacemos. Nunca lo haremos. Lo sabemos». el grupo de muchachos en este vestuario, conocemos a ese entrenador. [Erik Spoelstra] Pone mucha fe y confianza en cada uno de nosotros. entrenador pat [Riley] así como

«Así que nuestro círculo es pequeño, pero ese círculo es muy cariñoso el uno con el otro. Todos infundimos confianza constante. Salimos y jugamos baloncesto de la manera correcta, sabiendo que siempre tenemos una oportunidad».

El Heat continúa jugando su mejor baloncesto en medio de una carrera de ensueño por los playoffs, algo que creían que era posible. Después de ganar contra los Chicago Bulls en el último juego de play-in de la Conferencia Este el mes pasado, el Heat está en una barrida de cinco juegos del No. 1, los Milwaukee Bucks y el sembrado No. 6. También venció al 5º clasificado New York Knicks. Ahora tienen una ventaja de 1-0 sobre los Celtics, el equipo que los venció el año pasado para llegar a las Finales de la NBA.

El Heat, que ganó el Juego 1 en cada una de sus primeras tres series en la postemporada de 2023, ha prosperado en un papel de perdedor, subrayado por su pobre juego durante el último mes después de la temporada regular.

«Diría que desde el principio todos nos descartaron para hacer ese chip», dijo el gran hombre del Heat, Bam Adebayo. «Pero pasar por la adversidad, los altibajos, los juegos que deberíamos haber ganado pero no nos pusieron en esta posición durante toda la temporada.

«En este momento, como dijiste, siento que somos uno de los mejores equipos de la liga porque la adversidad lo hizo posible. Todos nos miramos a la cara y dijimos: ‘Este es el segundo juego de play-in, este es nuestro último juego. Corre. Esto es todo. Sal, hombre’. Sentí que todos compraron ese deseo. Siento que estábamos listos para ganar».

Nadie en la liga quiere más hits en este momento que Butler. Después de que el Heat perdía por nueve puntos en el medio tiempo del miércoles, Butler ayudó a diseñar un rally del tercer cuarto durante el cual Miami superó a Boston 46-25, disparando 17 de 26 desde el campo.

«No puedes contarlo», dijo Spoelstra, y agregó que Butler ahora lleva el resto de la lista del Heat. «No hay análisis de eso. La sensación de consistencia en el vestuario. Incluso cuando estás nueve abajo en la primera mitad… hay un efecto de asentamiento que es inconmensurable.

«Bueno, estamos a una distancia sorprendente. Nos acomodaremos en nuestro juego, y Jimmy hará un montón de jugadas, Pam hará un montón de jugadas, todos estarán bien, todos encajarán en sus roles. Pero eso es lo que hacen los grandes jugadores.

El escolta del Heat, Gabe Vincent, habló por muchos en el vestidor mientras describía cómo era jugar con Butler.

«Cuando Jimmy juega así, sentimos que podemos jugar con cualquiera y vencer a cualquiera», dijo. «Tenemos un par de muchachos en este vestidor, pero Jimmy es único».

La parte aterradora para el resto de la liga es que Butler descartó la idea de que este era el nivel más alto que había tenido su juego en años.

«No lo creo», dijo Butler. «Si tengo la oportunidad, mis compañeros, mis entrenadores, el entrenador Pat, si tengo la creencia de que tengo el derecho, y ahora con Pam, siento que puedo hacer cualquier cosa en la vida. Es posible.

«Estoy jugando a un nivel increíble porque me dejan hacer eso. No ponen límites a mi juego. Confían en mí con el balón, en el lado defensivo. Creo que eso es lo que quiere cualquier jugador de baloncesto. Cualquiera en la vida». quiere ser amado, ser amado, ser apreciado, y tú Vamos allí y curioseemos».

Los compañeros de equipo y los entrenadores de Butler lo admiran porque saben lo bien que hace al equipo todas las noches.

«Es divertido», dijo el escolta del Heat, Kyle Lowry. «Es uno de los mejores jugadores del mundo por una razón. Es un placer verlo. Para un tipo que lo quiere tanto y trabaja tan duro en su oficio, es importante disfrutar de su éxito. Nos lo da todo. Exitoso y agresivo y confiado. Eso es lo que lo hace especial, eso es todo. No se trata de él. Se trata de nuestro equipo y nuestro equipo y todos los demás».