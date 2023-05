La Fed subirá las tasas, lo que indica una pausa en la lucha inflacionaria

Aquí están las buenas noticias.

Después de su aumento de tasas más agresivo en 40 años, la Reserva Federal aprobará el miércoles un aumento final de puntos trimestrales y señalará una pausa largamente esperada, dicen los economistas.

La perspectiva de que se ponga fin a los aumentos de tasas debería ser un alivio bienvenido para los consumidores y las empresas que luchan con los altos costos de endeudamiento. Esto aliviará las preocupaciones de los inversores que se han visto afectados por las consecuencias del mercado de la campaña de subida de tipos de 13 meses. Cualquier señal de un alto llegaría antes de lo esperado, dado que las recientes quiebras de Silicon Valley Bank y Signature Bank han actuado como una especie de subida de tipos al frenar los préstamos, el crecimiento económico y, lo que es más importante, la inflación..

Notificaciones en vivo:Se espera que el banco central aumente las tasas de interés en otro 0,25 por ciento.

Cómo las alzas de la Reserva Federal afectaron su billetera:La Reserva Federal va camino de otra subida de tipos de interés. Cómo te afecta a ti y al mercado de valores

Ahora, las no tan buenas noticias.

El banco central no tiene planes de desplegar la pancarta de «Misión cumplida». Si la inflación y el mercado laboral no se enfrían como se esperaba, se espera que diga que está listo para subir más las tasas de interés. El banco central insistirá en que no planea reducir las tasas de interés este año, como predicen los mercados, incluso si ocurre una recesión ampliamente pronosticada. Los funcionarios de la Fed no esperan recortes de tasas hasta 2024.

«No le temen a una recesión superficial», dice el economista de Barclays Jonathan Miller. «Quieren evitar causar una recesión profunda».

¿La Fed volverá a subir tipos este año?

En otras palabras, mientras la Fed está en pausa, dice Miller, está lista para subir o bajar las tasas este año, pero es más probable que las suba.

Los economistas esperan que el banco central elimine la orientación en un informe posterior a la reunión de marzo que dice que «algunos (aumentos de tasas) adicionales pueden ser apropiados» para reducir la inflación al objetivo del banco central del 2%. En cambio, Goldman Sachs espera que las tasas se mantengan lo suficientemente altas como para alcanzar ese objetivo, pero la Fed monitoreará de cerca los datos económicos para determinar sus próximos movimientos en las tasas de interés.

Banco Central y Temporada de Compra de Vivienda:A medida que la Reserva Federal suba las tasas de interés, ¿cómo se verá afectado el mercado de la vivienda?

Tal estrategia no sería sorprendente. En marzo, el banco central elevó su tasa de referencia en otro cuarto de punto hasta el 5,25 %, lo que se espera que ponga fin a su esfuerzo de lucha contra la inflación, elevando la tasa de referencia desde casi cero a principios de 2022.

Los datos económicos recientes presentan una imagen mixta de la inflación. La tasa de inflación preferida por el banco central cayó al 4,2% el mes pasado desde un máximo de 40 años del 7% en junio, reveló un informe del gobierno la semana pasada. Pero la medida «básica» de referencia de la eliminación de alimentos volátiles y productos energéticos fue superior a lo estimado en 4,6%.

Además, un barómetro de crecimiento salarial mostró que los salarios y beneficios de los trabajadores estadounidenses aumentaron un 1,2% en el primer trimestre, superando las estimaciones de los economistas para el ritmo del cuarto trimestre. Las empresas a menudo trasladan los costos laborales más altos a los consumidores a través de precios más altos.

¿Qué hace que el banco central vuelva a subir las tasas de interés?

«Creemos que un aumento de junio podría volver a estar programado si la inflación deja de aumentar con fuertes ganancias continuas de empleo en mayo», escribió Barclays en una nota de investigación.

El banco central espera que la inflación anual subyacente disminuya a 3,6% para fin de año, según su pronóstico de marzo. Eso requeriría aumentos de precios mensuales de menos del 0,3% en promedio, dice Barclays. Si los datos de las próximas semanas muestran una inflación por encima de ese ritmo, «esa podría ser la base para otra alza», dijo la firma de investigación.

¿Cuándo se reunirá el banco central?:¿Cuál es el calendario de reuniones de la Reserva Federal para 2023? Aquí es cuando la Fed se reunirá de nuevo.

Federal 101:Esto es lo que debe saber y cuándo esperar (otro) aumento de tasas.

De manera similar, el crecimiento mensual del empleo se desaceleró a 236.000 en marzo desde 472.000 en enero. Barclays dice que si los salarios de mayo alcanzan los 200.000, eso también conduciría a una subida de tipos por parte del banco central en los próximos meses.

Sin embargo, Morgan Stanley señala que tales desarrollos «deben sopesarse con la información sobre los préstamos bancarios y sus consecuencias económicas». En pocas palabras, si una crisis bancaria limita el endeudamiento y la economía más de lo esperado, el banco central debe equilibrar las fuerzas en conflicto.

«Es una propuesta complicada», dice Miller.

¿Por qué el banco central recorta las tasas de interés?

Barclays dice que los recortes de tasas este año son «altamente improbables a menos que una crisis financiera generalizada o un impacto externo más significativo golpee la economía».

Barclays espera que una recesión a partir de la segunda mitad del año provoque la pérdida de unos 800.000 puestos de trabajo y eleve la tasa de desempleo al 4,9% desde el 3,5% a principios de 2024.

Esa es una caída más leve que el promedio, dice Miller, y se necesitará una caída mucho más pronunciada para que la Fed reduzca las tasas este año.

«Creemos que surgirá una recesión moderada (más adelante este año), pero debido a que la inflación será alta y rígida, la Fed no responderá recortando las tasas», dijo Cathy Postjanczyk, economista jefe de Nationwide Mutual.

Guía visual de las subidas de tipos del banco central:Vea cuánto paga en tarjetas de crédito, hipotecas, automóviles y cuánto ha subido la tasa de interés la Reserva Federal