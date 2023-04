La NBA está investigando a los Mavs por sentar a jugadores clave en medio de la búsqueda de los playoffs

Tim McMahonEscritor del personal de ESPNlectura de 2 minutos

La NBA investigará la decisión de los Dallas Mavericks de dejar fuera a varios jugadores clave en la derrota del viernes por la noche por 115-112 ante los Chicago Bulls que eliminó al equipo de la carrera de play-in de la Conferencia Oeste.

«La NBA abrió hoy una investigación sobre los hechos y circunstancias que rodearon las decisiones de la lista de los Dallas Mavericks y la conducta del juego en relación con el juego Chicago Bulls-Mavericks de anoche, incluidas las motivaciones detrás de esas acciones», dijo el sábado por la tarde el portavoz de la NBA, Mike Bass.

Dallas comenzó el día empatado con los Bulls en el décimo lugar con las mejores probabilidades de lotería y le debía a los New York Knicks una selección protegida entre los 10 primeros como pago final por el canje de Kristaps Porzingis.

El entrenador de los Mavs, Jason Kidd, calificó como una «decisión organizacional» dar descanso a gran parte de la rotación regular de Dallas, y atribuyó la elección al gobernador Mark Cuban y al gerente general Nico Harrison.

Los Mavs anunciaron el viernes por la mañana que el guardia All-Star Kyrie Irving (recuperación de una lesión en la pierna derecha), el escolta Tim Hardaway Jr. (torcedura en el tobillo izquierdo), el alero Josh Green (descanso) y el ala-pívot/centro Maxi Kleber (lesión en el tendón de la corva derecha) están fuera relevo) y Christian Wood (retirado) se sentarán contra los Bulls, principalmente por razones de precaución.

El escolta All-Star Luka Doncic jugó los primeros 12 minutos, 35 segundos.

«No se trata tanto de ondear la bandera blanca», dijo Kidd después del partido. «Es [that] Las decisiones son a veces difíciles en este negocio. Estamos tratando de construir un equipo campeón. Con esta decisión, puede dar un paso atrás. Pero espero que eso conduzca a algo en el futuro».

Los Mavs no planean jugar con Danczyk ni con ninguno de los otros jugadores que se quedaron fuera en el final de temporada del domingo contra los San Antonio Spurs, dijo Kidd.

El gobernador de los Mavericks, Mark Cuban, quien pagó una multa de $600,000 en 2018 por admitir públicamente que los Mavs se estaban hundiendo, dijo el miércoles por la noche que «ciertamente entiendo» el proceso de pensamiento de los fanáticos de que asegurar un puesto en la lotería fue una estrategia inteligente para Dallas.

«Los muchachos no quieren hacerlo», dijo Cuban el miércoles. «Los jugadores no van a hacer eso. Los jugadores no van a hacer eso».

Cuban no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la decisión de la organización de expulsar a varios jugadores o la investigación de la liga.