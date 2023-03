La visita de Xi Jinping destaca el papel potencial de China para poner fin a la guerra en Ucrania: NPR

cambiar el titulo Alexander Zemlianichenko/AP Alexander Zemlianichenko/AP

El presidente chino, Xi Jinping, aterrizó en Moscú el lunes para mostrar su apoyo al presidente ruso, Vladimir Putin, y explorar posibles pasos hacia la paz en Ucrania.

Después de un viaje de tres días a Rusia, se espera que Xi sostenga conversaciones con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta conversación será la primera conversación después del comienzo de la guerra. Los analistas dicen que las posibilidades de un gran avance en Ucrania son escasas, con posiciones de negociación rusas y ucranianas tan alejadas.

Para Xi, quien prestó juramento para un tercer mandato como presidente de China este mes, el viaje a Rusia brinda la oportunidad de fortalecer los lazos con un vecino clave y socio en las instalaciones. Al mismo tiempo, el viaje ayudará a pulir las credenciales de China como peso pesado mundial.

«Él podría enviar su visita a Moscú gracias a una gran diplomacia internacional, [yet] Realmente no tiene que lograr mucho para lograr este objetivo”, dijo Paul Henle, un experto en China de Carnegie Endowment for International Peace y ex director del Consejo de Seguridad Nacional bajo los presidentes George W. Bush y Barack Obama.

Antes de la invasión de Ucrania hace un año, Rusia y China declararon una amistad «sin límites». Si bien muchos creen que el liderazgo de China fue tomado por sorpresa por la invasión a gran escala de Ucrania, Beijing se ha negado a condenar la medida y, en cambio, ha alabado la fuerza de los lazos entre Beijing y Moscú.

Shi dice que la relación se ha vuelto «muy madura y resistente».

Antes de su visita a Moscú, Xi escribió en un espacio propiedad del estado Gaceta rusa Periódico Los dos países han «confirmado la confianza política mutua y fomentado un nuevo modelo de relaciones entre grandes países».

«La relación bilateral se ha vuelto más madura y resistente», declaró Xi. En la crisis de Ucrania, Xi instó a todas las partes a «adoptar la visión de una seguridad común, integral, cooperativa y sostenible y buscar un diálogo y una consulta equitativa, racional y orientada a los resultados».

El firme apoyo de China a Moscú durante la guerra ha empañado su imagen en Europa Occidental, donde Beijing está deseoso de construir lazos más profundos.

Rana Mitter, profesora de historia y política china en la Universidad de Oxford, dice que China puede esperar que el viaje a Moscú ayude a algunos en Europa a «adoptar una postura más escéptica hacia Estados Unidos en cuestiones de seguridad y cooperación económica».

«Si ese es el caso [China] De hecho, puede hablar con Putin y mediar en algunas de las dificultades con Rusia que usted en Europa occidental no puede”, dijo. “Esa es una propuesta que al menos algunos líderes en la región escucharían”.

Por su parte, Beijing desea cultivar una imagen de pacificador.

A principios de este mes, China ayudó a finalizar un acuerdo entre Arabia Saudita e Irán para restablecer las relaciones diplomáticas. En febrero, el gobierno chino publicó una «declaración de posición» de 12 puntos que describe políticas generales para resolver el conflicto de Ucrania. También el viernes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, dijo que «China desempeñará un papel constructivo en la promoción de la paz y la promoción de las conversaciones».

“El estado de ánimo está establecido. El marco está establecido. La idea está establecida de que China puede crear la paz donde otros países no pueden. Pero la solución real sigue siendo, en cierto modo, más vaga, más fluida”, dijo Mitter.

Según Yun Sun, investigador principal del Centro Stimson en Washington, DC, los chinos realmente no quieren ser «el verdadero solucionador de problemas aquí».

Mientras Xi visita Moscú, “saben que habrá estas preguntas importantes sobre China sobre lo que China planea hacer en la guerra en Ucrania. Creo que esa posición política. [paper] Y hacer de China un intermediario de la paz sirve a ese propósito político».

Las mediaciones pasadas de China han mostrado sus límites

El papel de China como mediador en el pasado indica los límites de lo que puede lograr cuando se trata de Ucrania.

“Incluso en el acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, China no es un intermediario de la paz. Creo que China ha aprovechado una gran oportunidad”, dijo Sun. «A ambos países realmente les gustaría mejorar sus relaciones, pero no creo que ese sea el caso entre Rusia y Ucrania, al menos no ahora y al menos no en el futuro previsible».

Henle, de Carnegie Endowment, dijo que Beijing se destacó en llevar a los negociadores a la mesa cuando participó en las conversaciones a seis bandas sobre el programa nuclear de Corea del Norte. Pero los funcionarios chinos rara vez presionaron a cualquiera de los lados para mover el balón por el campo, dice.

«Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, nos hemos esforzado mucho para encontrar una manera de resolver el problema nuclear de Corea del Norte, donde los chinos en realidad están buscando un proceso para manejar el problema nuclear de Corea del Norte», dijo.

«Si jugarán un papel activo para poner fin al conflicto en Ucrania, creo que es algo que probablemente no veremos aquí», dijo Henle.

En cambio, el enfoque de la visita de Xi a Moscú será fortalecer los lazos entre China y Rusia. Y para Xi, lo más probable es que sea una victoria, dice Suisheng Zhao, profesor de la Universidad de Denver.

China está dando forma a sus relaciones exteriores en el contexto de su rivalidad de superpotencia con Estados Unidos. El viaje de Ji a Rusia no fue una excepción.

«Los beneficios definitivamente superan los costos», dijo Zhao. «Ahora su objetivo de política exterior más básico [to] Trate de proteger los intereses de China contra la confrontación de Estados Unidos».