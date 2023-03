Las acciones de Adani suben después de una inversión de $ 1.87 mil millones en GQG; Y los road shows están alineados

SYDNEY/BENGALURU, 3 mar (Reuters) – Las acciones de Adani subieron el viernes después de que invirtiera 1.870 millones de dólares en GQG Partners Inc Group. .

La firma de inversión boutique compró acciones en las siete empresas que cotizan en bolsa del conglomerado indio, que perdió alrededor de $ 130 mil millones en valor de mercado como resultado de un informe crítico de un vendedor en corto, lo que marca la primera inversión importante en un conglomerado por parte del multimillonario Gautam Adani.

En un informe del 24 de enero, Hindenburg Research, con sede en EE. UU., citó una deuda elevada y un presunto uso indebido de paraísos fiscales extraterritoriales y manipulación de acciones, lo que Adani negó. Más tarde, una caída en las acciones de Adani llevó al grupo a detener una venta de participación de $ 2.5 mil millones.

Los analistas de Kodak Institutional Equities dijeron que el acuerdo de GQG «puede confirmar las preocupaciones sobre la capacidad del grupo para recaudar fondos para pagar préstamos contra acciones de empresas que cotizan en bolsa».

Adani Group realizará presentaciones itinerantes en Londres, Dubái y varias ciudades de EE. UU. este mes, según un documento visto por Reuters.

El documento muestra que las reuniones están programadas para el 7 de marzo en Dubai, el 8 de marzo en Londres y del 9 al 15 de marzo en varios lugares de los Estados Unidos.

Adani no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.

A principios de esta semana, Adani les dijo a los acreedores que había obtenido un préstamo de $ 3 mil millones de un fondo soberano de riqueza, dijeron dos fuentes.

La Corte Suprema de India solicitó el jueves al regulador del mercado SEBI que investigue al panel por cualquier lapso relacionado con las normas públicas de los accionistas o las divulgaciones regulatorias.

En general, la deuda neta de las empresas del Grupo Adani a septiembre de 2022 era de 24.100 millones de dólares.

«La compra de acciones de ayer fue un buen impulso de mercado para las acciones de Adani Group, que vieron un rendimiento superior a largo plazo y una venta generalizada», dijo Avinash Gorakshakar, jefe de investigación de Profitmart Securities.

GQG compró el 3,4% de Adani Enterprises Ltd (ADEL.NS) por unos $662 millones, el 4,1% de Adani Ports and Special Economic Zone Ltd (APSE.NS) por $640 millones y el 2,5% de Adani Transmission Ltd (2,5%), Adani Companies dijo el jueves. ADAI.NS) $230 millones y 3,5% Adani Green Energy Ltd (ADNA.NS) $340 millones.

Las acciones del buque insignia Adani Enterprises subieron hasta un 17,5% el viernes, mientras que Adani Ports subió un 10%. Adani Green Energy y Adani Transmission subieron un 5% cada uno.

Los bonos en dólares emitidos por las empresas de Adani también se recuperaron, con el bono de 2024 de Adani Green Energy agregando 2,3 centavos para negociarse a 85,5 paise por dólar, mientras que la mayoría de los bonos emitidos por Adani Ports y SEZ, Adani Transmission y Adani Electricity Mumbai subieron más de 1. Centavo.

Mientras tanto, las acciones de GQG que cotizan en Sydney terminaron el viernes con una caída del 3%, en comparación con un aumento del 0,4% en el índice de referencia (.AXJO).

Preguntas de los clientes de GQG

El presidente y director de inversiones de GQG, Rajiv Jain, dijo a Reuters que la compañía había hecho una «inmersión profunda» propia en Adani y no estaba de acuerdo con la declaración de Hindenburg.

Sin embargo, la compra de acciones ha suscitado dudas por parte del cliente del fondo de pensiones australiano de GQG en un momento en que los principales inversores, incluido el fondo soberano de riqueza de Noruega, han estado vendiendo acciones.

GQG, con sede en Florida, administra dinero bajo administración por un total de A$563 mil millones ($380,36 mil millones) en nombre de al menos cuatro importantes fondos de pensión australianos.

Cbus Super, que tiene 243 millones de dólares australianos en mercados emergentes con GQG, dijo que estaba tratando de obtener una imagen más clara de su exposición a Adani.

«Según los comentarios anteriores de Rajiv Jain, él es el tipo de inversionista que va a lugares donde hay un valor poco realista», dijo Shawn Lehr, analista de Morningstar que cubre GQG.

«No administra abiertamente un fondo ESG y, lo que es más importante, sus inversores lo saben muy bien», dijo, refiriéndose a la compra de Adani por parte de GQG, que tiene grandes activos de carbón y, por lo tanto, no se incluye en el ámbito ambiental, social y de gobernanza. Bandera.

«Habrá gente que evite comprar GQG por los resultados de Rajeev; habrá gente que quiera invertir con ellos por su buen desempeño».

Las acciones de GQG subieron un 3,58% en lo que va del año, en línea con el índice de referencia.

Jain es el fundador, presidente y director de inversiones de GQG. Según su perfil en el sitio web de GQG, también se desempeña como administrador de cartera para todas sus estrategias.

GQG cotizó en la Bolsa de Valores de Australia en octubre de 2021, recaudando A $ 1.18 mil millones, lo que la convierte en la cotización más grande de Australia para el año. Jain tiene una participación del 68,8%.

($1 = 1,4802 dólares australianos)

Información de Scott Murdoch en Sydney, Nandan Mandeyam y Nishit Navin en Bangalore, Yusuf Saba en Dubai; Información adicional de Praveen Menon; Montaje: Christopher Cushing, Kim Coghill y Shaunak Dasgupta

Nuestros estándares: Principios de confianza de Thomson Reuters.