Las criptoempresas vencen a la SEC

“Lo que hizo Ripple fue marcar el final de una fase en cripto [of] Esta idea de que la SEC puede resolver las cuestiones difíciles de la criptografía”, dijo Justin Slaughter, exfuncionario de la SEC y la CFTC que ahora es director de políticas en Paradigm, un importante inversionista en criptografía. “Para aquellos de nosotros que lo hemos leído con atención, las grietas en este enfoque han sido evidentes desde el principio. Es una casa construida sobre una base pobre, pero, ahora, está claro para todos.

El año pasado, la SEC tomó medidas enérgicas contra las criptomonedas, lo que generó temores entre los demócratas en el Congreso de que algunas de las firmas de activos digitales más grandes del mundo, como Binance, Coinbase y Kraken, estén involucradas en fraude y mala gestión y carezcan de protección al consumidor. . Gensler y la agencia dicen que la mayoría de los miles de tokens en circulación son valores no registrados que deben regularse como acciones y bonos, y están respaldados por registros casi perfectos en los tribunales, hasta ahora.

La decisión de Torres despeja el camino para una nueva lucha de poder entre la SEC y las criptomonedas.

Un juez del propio tribunal de la SEC, el Distrito Sur de Nueva York, determinó que Ripple violó las leyes de valores al no registrar el token XRP en una venta de $728 millones a inversores institucionales. Sin embargo, en lo que se considera la mayor pérdida hasta ahora para la campaña más amplia de cumplimiento de las criptomonedas de Washington, Torres también dijo que en otros casos, cuando los inversores compran XRP en un intercambio de criptomonedas, el token no está cubierto por las leyes de valores.

«La SEC ha sufrido una gran pérdida aquí», dijo el director legal de Ripple, Stu Alterotti, en una entrevista. «Sus estrategias de cumplimiento normativo que paralizaron la criptoeconomía en los EE. UU. se ven socavadas por esta decisión».

Coinbase, la bolsa de criptomonedas más grande de Estados Unidos, dice que la decisión es un pilar adicional en su defensa contra los cargos de la SEC de que la empresa debe cumplir con las mismas reglas que rigen la Bolsa de Valores de Nueva York y el Nasdaq. Se concedió el anonimato para discutir conversaciones internas.

Después del fallo, un portavoz de la SEC dijo que la agencia estaba revisando la decisión y que estaba «satisfecha» con partes del caso. Esto incluye la decisión de Torres de confirmar que la prueba actual para determinar si un activo es un contrato de inversión y, por lo tanto, aún se aplica a las criptomonedas bajo la supervisión de la SEC. Gensler y la SEC han argumentado durante mucho tiempo que los inversores necesitan la protección total de las leyes de valores o se enfrentan a una desventaja significativa.

«Cualquier inversionista individual corre mucho riesgo al mirar estos mercados», dijo Gensler en una llamada con los periodistas el miércoles.

La SEC ha estado defendiéndose de los ataques a su autoridad sobre las criptomonedas durante algún tiempo. En el Congreso, legisladores como el Presidente de Servicios Financieros de la Cámara Patricio McHenry (RN.C.) y el presidente de Agricultura, GT Thompson (R-Penn.), han presentado una legislación que impondría nuevas restricciones en torno a la capacidad de la SEC para monitorear todo el mercado. Las senadoras Cynthia Lummia (R-Wyo.) y Kirsten Gillibrand (DN.Y.) publicaron el miércoles una legislación actualizada que requiere que los intercambios de criptomonedas se registren en la CFTC.

Algunos defensores de los valores se apresuraron a criticar la opinión de 34 páginas de Torres. Tyler Gellasch, exfuncionario de la SEC, advirtió el jueves que el fallo podría repercutir inadvertidamente en otros rincones de las finanzas, como las acciones extrabursátiles.

Otros dijeron que la decisión de dividir a Torres significaría que las empresas de capital de riesgo, los fondos de cobertura y otros inversionistas sofisticados están protegidos por las leyes de valores, mientras que los inversionistas comunes que comercian con criptobolsas no lo están.

Ann Lipton, profesora de derecho en la Universidad de Tulane, dijo: «Es irrelevante a primera vista. Cualquier abogado podría mirarlo y decir que no tiene sentido. No me llama tanto la atención por nada del mundo».

En última instancia, la SEC puede apelar la decisión, dijo Lipton. Agregó que aunque algunos de los cargos de la SEC contra los ejecutivos de Ripple ahora irán a juicio a fines de 2020, la agencia y Ripple pueden presentar una solicitud para hacerlo pronto.

La apelación, siempre que se presente, podría ser fundamental para la campaña de cumplimiento de la SEC en criptografía. Sin embargo, mientras tanto, la compañía no está del todo clara. Se espera que un panel de jueces federales de apelaciones de EE. UU. se pronuncie pronto sobre una demanda presentada por Grayscale Investments contra la SEC que impugna la decisión de la agencia de rechazar su oferta para lanzar un fondo cotizado en bolsa de seguimiento de bitcoin.

«La posición de la SEC en este momento es débil», dijo Slaughter. «Otra mala decisión puede tener un efecto dominó».