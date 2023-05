Las mejores apuestas para selecciones de la NBA, Lakers-Warriors y Heat-Knicks: los campeones defensores se mantienen vivos; Más de aciertos en MSG

Buenas fotos



Ahora estamos en el meollo de la misma NBA Cuando lleguen los playoffs, el mercado de apuestas de baloncesto está más caliente que nunca. CBS Sports ofrecerá selecciones diarias para la postemporada. Sam Quinn hace al menos una elección en cada juego NBA Finales. Todas las líneas son cortesía de Caesars Sportsbook.

juego especial | New York Knicks contra Miami Heat

Elegimos el over para el Juego 4, y aunque no se registró como una victoria, la lógica de esa elección aún se mantiene. Para que estos equipos continúen luchando por anotar tanto, hay muy pocos frutos en el lado ofensivo. De alguna manera, en el segundo partido con mayor puntuación de la serie, ninguno de los equipos logró más de un tercio de sus intentos de triples. Los Knicks siguen lanzando un 24,8 % en triples abiertos para la serie, y han bajado a un 32,3 % en triples abiertos. Los Knicks no se volverán locos desde lo profundo, pero deberíamos esperar mejores tiros en el Juego 5, lo que podría conducir a otro over. Prueba: por encima de 209,5

juego especial | Golden State Warriors contra Los Ángeles Lakers

Los Lakers estaban exactamente en esta situación en la última ronda. Ganaron el Juego 1 en Memphis, se relajaron para el Juego 2, se ocuparon de los negocios en los Juegos 3 y 4, y con la oportunidad de lograr una victoria fácil en la serie en el Juego 5, se retiraron en la segunda mitad y permitieron que los Grizzlies continuaran. Para el sexto juego. Esa es la tendencia de este equipo. Solo juegan su mejor baloncesto cuando tienen que hacerlo. No están en el Juego 5, por lo que los Warriors son los favoritos. Recoger: Guerreros -6.5