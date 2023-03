March Madness Elite 8 Men’s Bracket Updates: Creighton lidera a la mitad

El equipo de baloncesto masculino de Florida Atlantic está en la Final Four por primera vez en la historia de la escuela.

El próximo oponente de los Owls en las semifinales nacionales en el NRG Stadium de Houston puede decir lo mismo. Después de salir del Sweet 16 por primera vez en Elite Eight el domingo (2:20 p. m. ET, CBS) No. 6 Creighton y jugar No. 5 San Diego State.

No. 5 Miami buscará su primera aparición en la Final Four después de llegar a Elite Eight por segunda vez. Los Hurricanes se enfrentan al No. 2 Texas (5:05 p. m. ET, CBS), que llegó a la Final Four por última vez en 2003. El ganador se enfrentará a UConn, que derrotó a Gonzaga 82-54.

No. 5 La minicarrera 6-2 de San Diego State hasta la línea de tiros libres con el no. 6 Ambas ofensivas lucharon desde el suelo para abrir la segunda mitad antes de unidades consecutivas de Creighton (incluyendo un uno a uno en la segunda posesión). ) puso a los Bluejays por delante.

Los aztecas obstruyeron el carril con una zona 2-3, lo que dificultó mucho que el centro de Creighton, Ryan Kalkbrenner, metiera el balón en el poste. Y San Diego State realmente tomó el relevo en el cristal ofensivo en la segunda mitad, pero tuvo problemas desde el campo, convirtiendo solo 5 de 18 (27.8%) tiros después del medio tiempo.

Creighton lideró 43-39 con 11:30 por jugar.

El guardia azteca Lamont Butler lidera a todos los jugadores con 16 puntos en 7 de 10 tiros.

No. 5 del mundo San Diego State dirigió la ofensiva durante gran parte del juego con el guardia Lamond Butler marcando el ritmo de los aztecas en la mitad con nueve puntos en 4 de 5 tiros.

Aún así, hay algunas señales de advertencia para San Diego State: está arriba por un margen de 16-14, y hace unos momentos estaba 13-7. Los aztecas ya han asistido en solo dos de sus 13 tiros de campo. ¿Otra preocupación? San Diego State hizo solo una serie y falló ese tiro libre.

A pesar de todo, los aztecas se recuperaron de una desventaja de cinco puntos en la segunda mitad luego de que Creighton estuvo 3:20 sin un gol de campo a la mitad de la primera mitad.

Los Bluejays se recuperaron de su ola de frío y anotaron el 72,7% de los puntos de Creighton gracias a Ryan Kalkbrenner (10 puntos), Baylor Schierman (siete puntos) y Ryan Nembhardt (siete puntos).

La banca de San Diego State superó 8-0 a la de Creighton.

No. 5 San Diego State pasó casi dos minutos y medio sin un gol de campo al principio de la primera mitad, lo que permitió que el No. 6 Creighton construyera una ventaja modesta. Los Bluejays mueven bien el balón e involucran a todos; Mediada la primera mitad, los cinco titulares habían marcado. De hecho, todos los titulares se combinaron para 9 de 17 (52,9%) tiros desde el suelo.

Un área en la que a los aztecas les va bien es en la defensa perimetral. San Diego State limitó a Creighton a 1 de 6 tiros desde el rango de tres puntos. Los aztecas, sin embargo, deben jugar con más serenidad, cometiendo cuatro pérdidas de balón y cuatro balones sueltos.

Los Bluejays lideran 22-16 con 7:40 por jugar en la primera mitad.

No solo San Diego State y Creighton están jugando por un lugar en el Final Four, sino que un par de hermanos están jugando una vez más para fanfarronear contra otro.

El alero de segundo año de Creighton, Arthur Kaluma, y ​​el guardia senior de San Diego State, Adam Sieko, se enfrentan en el Elite Eight, el segundo año consecutivo que se enfrentan en el torneo. El año pasado, Kaluma y Creighton ganaron un enfrentamiento de primera ronda contra los aztecas, 72-69.

Antes de los dulces 16, Seeko dijo Será una «sensación real» si los dos equipos se encuentran para un puesto en la Final Four.

«Algo que ni siquiera puedo expresar con palabras, de verdad», dijo Seago.

La madre de los hermanos, Saira Eva Arrigo, asistirá al juego en Louisville.

Ofensiva temprana de Creighton-SDSU

6 Creighton y el No. 5 San Diego State para comenzar el juego con el tiro perimetral de ambos equipos deslizándose. Pero la importancia del post-juego y los rebotes ya mostró su peso, ya que el tablero ofensivo del alero de Creighton, Arthur Kaluma, a los dos minutos de iniciado el juego llevó al color de Ryan Kalkbrenner sobre el pase alley-oop del guardia Trey Alexander.

Ambos equipos deberían combinarse para irse 5 por 1 desde más allá del arco. Kalkbrenner abrió el camino temprano con seis puntos en 3 de 5 tiros. Creighton lidera 8-7 con 14:05 por jugar en la primera mitad.

No. 5 Estado de San Diego vs. no. 6 Creighton: La defensa de San Diego State no está clasificada, solo pregúntele a Alabama. Los aztecas se vieron limitados a un 32,4% de tiros y la futura selección de lotería Brandon Miller terminó con solo nueve puntos en 3 de 19 tiros, incluido un récord de 10 intentos desde lo profundo. Pero Creighton podría poner a prueba esta defensa. Los Bluejays han anotado al menos 80 puntos en cinco de sus últimos siete juegos y están lanzando un 50,6% desde el campo en el concurso.

No. 2 Texas vs no. 5 Miami: Después de algunos problemas iniciales, el perímetro de Miami se hizo cargo de los juegos para ayudar a los Hurricanes a ganar un segundo viaje consecutivo a las finales regionales. El Nijel Pack ha estado en punto desde el comienzo del torneo, promediando 19.7 puntos por juego y perdiendo 26 puntos para liderar a Miami en el Elite Eight. Texas tuvo marca de 22-7 después de que Rodney Terry reemplazó a Chris Beard en diciembre y está en el Elite Eight por primera vez desde 2008 y la segunda vez desde que el torneo se expandió de ocho equipos en 1951. Bajo Terry, los Longhorns lucharon. – El drama en la cancha y las lesiones alcanzan su punto máximo en el momento adecuado.

Los bluejays están familiarizados con los aztecas

Mientras que en diferentes partes del país, Creighton y el estado de San Diego no son extraños entre sí.

Hace varios meses, los Bluejays y los Aztecs compartieron un vuelo chárter al Maui Invitational. El entrenador de Creighton, Greg McDermott, habló sobre querer sentarse frente al entrenador de San Diego State, Brian Dutcher, y enfrentar el campeonato porque «uno de nosotros gana y uno de nosotros pierde, estaremos bien».

Poco sabían que su reunión esta temporada sería en un escenario más grande.

Dylan Tzu, el mejor jugador de Texas en esta postemporada, jugó menos de dos minutos en la victoria del Sweet 16 de los Longhorns sobre Xavier. Él es oficialmente el día a día.

Pasó la mayor parte del partido sobre su pie izquierdo. Sufrió la fractura en el partido de segunda ronda del sábado contra Penn State, dijeron funcionarios del equipo. Hizo algo de entrenamiento, pero la lesión se agravó más adelante en la semana.

— Thomas Jones, estadista estadounidense de Austin

Se ha vuelto más común en los últimos años que un equipo de rivalidad pasado por alto y surgido de la nada se caliente a tiempo y marche a la Final Four. Nueve equipos ingresaron a las semifinales nacionales en el puesto número 9 o superior, seis desde 2013.

La carrera de los Owls a Houston fue una de las apariciones en Final Four más inesperadas desde que los playoffs se expandieron esa misma temporada. Aquí hay ocho equipos que realmente conmocionaron al país al pasar del radar a las semifinales nacionales.

UConn es el equipo a vencer en este momento, y los Huskies lo saben

Igualdad en el baloncesto universitario, ¿no? UConn no recibió el memorándum.

Todas esas llamadas cercanas, todos esos años intermedios en el desierto de la Conferencia Atlética Americana de repente parecen lejanos en el espejo retrovisor. En su quinta temporada en UConn, Don Hurley llevó a los Huskies de regreso a la Final Four, llevándolos al quinto título nacional de la escuela.

El entrenador de Kansas State, Jerome Tang, compartió la noticia con FAU después del partido.

Florida Atlantic puede haber eliminado a su equipo de Kansas State, pero el entrenador de los Wildcats, Jerome Tang, no tiene más que elogios para los Owls, y Entregó su majestuoso mensaje en persona en el vestuario de celebración de la FAU.

“Su dureza, su unidad, su capacidad para hacer jugadas entre sí, la forma en que se comunican entre sí, nadie puede vencerlos”, dijo el entrenador de primer año de K-State a los Owls. «Manténganse juntos, no se distraigan entre ahora y (la Final Four). Quédense, sigan haciendo lo que están haciendo».

«El hijo más duro de los que hemos jugado durante todo el año», agregó Tang. «Orgulloso de quién y animándote».

El primer año de Tang en Manhattan, Kansas, fue un gran éxito después de que se esperaba poco en la pretemporada de los Wildcats. Casi hicieron su primera aparición en la Final Four desde 1964, cayendo ante Florida Atlantic 79-76. Los Owls están haciendo su primera aparición en la Final Four y jugarán contra el ganador del partido del domingo entre Creighton y San Diego State.

Final March Madness es una igualdad que crea confusión

En unos minutos el viernes por la noche, dos programas que tuvieron varias buenas temporadas pero que rara vez parecían estar en la cúspide de las notables, eliminaron a los dos últimos sembrados No. 1 restantes de este torneo masculino de la NCAA.

Con resultados consecutivos, es oficial La peor marcha de todas.

– Don Nubes