Nominaciones a los premios Tony 2023: la lista completa

Siga nuestras actualizaciones en vivo Nominaciones a los premios Tony.

Las nominaciones para los Premios Tony 2023 fueron anunciadas el martes por la actriz Lea Michele, quien está en Broadway en «Funny Girl», y Miles Frost, quien ganó el Premio Tony 2022 por su interpretación de Michael Jackson en el musical de Broadway «MJ». Algunos segmentos se leyeron en vivo en CBS a las 8:30 am, hora del Este; Otros fueron dados a conocer a través de la transmisión en vivo de los Premios Tony. página de YouTube

Un total de 38 espectáculos compitieron por las nominaciones a los premios Tony este año. Para ser elegible, el espectáculo de Broadway debe haberse estrenado entre el 29 de abril de 2022 y el 27 de abril de 2023. La ceremonia de entrega de premios de este año se llevará a cabo el domingo 11 de junio.

«Some Like It Hot», la versión musical de Broadway de la película de Billy Wilder, recibió 13 nominaciones por ausencia. Los musicales «& Juliet», «New York, New York» y «Shucked» siguieron con nueve nominaciones cada uno. La estrella de televisión de «Killing Eve», Jodie Comer, que nunca antes había aparecido en un escenario, obtuvo una nominación a la mejor actriz principal en un drama por «Prima Face». Justin Cooley, un actor de Kansas de 19 años, está nominado por su debut en Broadway en «Kimberly Akimbo». La lista completa de nominados se encuentra a continuación.

Mejor nuevo drama

«Ain’t No Mo'»

«Entre el río y la locura»

«Costo de la vida»

«Jamón gordo»

«Leopoldstadt»

gran musica nueva

«y julieta»

«Kimberly Akimbo»