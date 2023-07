‘Remnant 2’ destrona a ‘CSGO’ como el mejor vendedor de Steam por ingresos

Tiroteo

Días antes de su lanzamiento oficial, Remnant 2 subió a lo más alto de la lista de los más vendidos. Gráficos de vaporBaldur’s Gate 3, que subió 69 lugares en una semana, superó tanto los pedidos anticipados como las monstruosas e interminables microtransacciones de CSGO, lo que lo convierte en el lugar número uno además de los juegos gratuitos.

Este gráfico se basa en los ingresos, no en los totales de ventas, y hace que Remnant 2 sea aún mejor dado el precio reducido de $50 en comparación con las alternativas de $60 o $70.

Esta semana, se levantó la prohibición de revisar el juego y llegó con un sólido 80 Metacrítico, es definitivamente un éxito para los desarrolladores de Gunfire Games, quienes están asombrados por la respuesta que está teniendo el juego. Remnant: Ashes ha tenido su propia cantidad de fanáticos, y Remnant 2 empequeñecerá al primer juego en más de un sentido.

El juego está teniendo un lanzamiento sólido en Twitch, donde todavía está en acceso anticipado antes de su lanzamiento oficial el 25 de julio. Aunque la primera temporada de Diablo se lanzó esta semana, ahora está por delante de Apex Legends y Diablo 4.

No he visto ningún anuncio de Mitcham 2, tal vez estoy buscando en los lugares equivocados. Pero siento que es un boca a boca puramente orgánico, cantando las alabanzas del juego. No estaba planeando jugarlo porque no lo había jugado en primer lugar, pero me lo recomendaron personas que pensaron que no tenía otra opción, y cuando regrese de un viaje a principios de la próxima semana, me sumergiré. Mi amigo Travis suele ser el tipo que hace reseñas de juegos malos. IGN le dio un 9/10Así que me llamó la atención.

Queda por ver qué ventas de lanzamiento recibirá finalmente este juego, pero dado este desempeño inicial de Steam, no me sorprendería ver que supera las expectativas de Gunfire y demuestra ser un gran éxito para Gearbox, editor de la fama de Borderlands.

Aunque 2-3 meses han visto lanzamientos fantásticos, parece que Remnant 2 podría demostrar ser un libro sólido para el final del verano junto con Baldur’s Gate. Espero verlo pronto por mi cuenta.

