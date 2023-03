Rishi Sunak promete dejar de buscar asilo en embarcaciones pequeñas

Según las nuevas leyes que se anunciarán la próxima semana, cualquier persona que llegue al Reino Unido en un bote pequeño no podrá solicitar asilo.

«La inmigración ilegal no es justa para el contribuyente británico, no es justa para los que vienen aquí legalmente y no es correcto permitir que las bandas criminales continúen con su comercio inmoral. Estoy decidido a cumplir mi promesa de detener los barcos». le dijo al Mail el domingo.