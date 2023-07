Senador en nombramientos militares. Biden critica la postura de Tuberville como ‘completamente irresponsable’

Durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Finlandia en Helsinki el jueves, calificó las acciones del Partido Republicano de «absolutamente irresponsables».

Los ascensos militares generalmente son aprobados por el Congreso, pero Tuberville, de Alabama, que forma parte del Comité de Servicios Armados del Senado, ha bloqueado cientos de nombramientos, citando su objeción a una política del Pentágono que reembolsa a los miembros del servicio por salarios y gastos de viaje. y los que buscan el aborto.

Biden, de pie junto al presidente finlandés Sauli Niinistö, dijo que estaría dispuesto a hablar con Tuberville “si creo que existe la posibilidad de que cambie su ridícula posición. Lo que está haciendo es poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos.

“Espero que el Partido Republicano se ponga de pie, que se ponga de pie y haga algo al respecto”, continuó Biden.

«La idea de que no tenemos un presidente del Estado Mayor Conjunto, que todas estas promociones están suspendidas en este momento, y no sabemos qué va a pasar, que las estamos poniendo. Es extraño tener un debate comunitario nacional sobre cuestiones realmente sociales en las decisiones básicas de política exterior”, dijo Biden. No recuerdo que eso haya sucedido. Esto es completamente irresponsable en mi opinión.

“Estoy seguro de que la corriente principal del Partido Republicano ya no apoyará lo que está haciendo, pero tienen que ponerse de pie y ser contados”, dijo Biden. «Así es como termina».

Sen. ha presentado cientos de referencias militares en protesta por las políticas de aborto del Pentágono. El representante Tommy Tuberville, republicano por Alabama, ha sido suspendido. Tom Williams / CQ Roll Call a través de archivo AP

Tuberville le dijo a NBC News que consideraría poner fin a su control si el Senado acordaba votar si se mantenía la política actual y, si la votación fallaba, el Pentágono y la Casa Blanca prometían revocarla.

«Si falla, debería volver al original», dijo Tuberville sobre la política de la administración. Anteriormente había dicho que renunciaría solo si se derogaba la política.

El senador dijo que estaba dispuesto a reunirse con Biden para trabajar hacia un compromiso, pero expresó su decepción porque Biden lo criticó en el extranjero.

“Si yo fuera presidente, me habría llamado a mí mismo hace mucho tiempo”, dijo Tuberville. «Pero sabes, entiendo que tenemos muchos problemas en este país. Tenemos muchos problemas en el extranjero, y él tiene… es un trabajo duro. No puedo imaginarme haciendo eso. Entonces, él está disparó bastante, bastante bien para mí y en suelo extranjero. Él no lo hizo. Ojalá lo hubiera hecho «, dijo.

Una portavoz de Tuberville le dijo a NBC News que el senador habló con el secretario de Defensa, Lloyd Austin, el jueves. Pío Él caracteriza su conversación como «agradable y productiva».

Un portavoz del Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Por separado, Austin le dijo a CNN que «seguiría interactuando» con el republicano de Alabama, aunque dijo que los miembros del servicio aún recibirían un reembolso por los gastos de viaje relacionados con el aborto.

«Esa es nuestra política», dijo Austin.

Los comentarios de Biden se producen cuando continúan aumentando las críticas al juicio político contra el senador.

jueves, Austin dijo CNN Los nombramientos suspendidos afectan tanto la seguridad nacional como la preparación militar.

“Este es un tema de seguridad nacional. Es un problema de preparación. No debemos engañarnos a nosotros mismos, y creo que cualquier miembro del Comité de Servicios Armados del Senado lo sabe”, dijo Austin a Wolf Blitzer de CNN.

“Tenemos una política que permite que nuestras tropas tengan acceso a la atención de la salud reproductiva sin límites, y creo que es una política importante”, dijo Austin.

«Una quinta parte de mis tropas son mujeres…

Lloyd Austin asistió a la ceremonia de retiro del excomandante general David Berger en el Cuartel de la Marina en Washington a principios de este mes. Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc. vía archivo de Getty Images

Algunos republicanos también han comenzado a criticar las tácticas de Tuberville. Senador de Carolina del Sur. Lindsey Graham, una defensora de la conservación desde hace mucho tiempo, le dijo a NBC News que ella también se opone a la política de aborto del Pentágono, pero dijo que el bloqueo debe terminar.

“Tenemos que terminar con eso de retener los ascensos”, dijo Graham, y agregó que “debe votar para cambiar la política”.

Como resultado del control de Tuberville, el Cuerpo de Marines no tiene un jefe confirmado por primera vez en más de 150 años, dijo un portavoz del Pentágono. 650 Liderazgo militar Los puestos pueden quedar vacantes a finales de año si continúan.

Los comentarios de Austin se hicieron eco de los del general de la Fuerza Aérea Charles «CQ» Brown, la elección de Biden para servir como el próximo presidente del Estado Mayor Conjunto, quien le dijo al Comité de Servicios Armados el martes que los representantes con menos experiencia podrían dañar las capacidades de reserva. Puede disuadir a los oficiales subalternos de permanecer en las fuerzas armadas mientras toman temporalmente posiciones de liderazgo y crean cargas financieras y logísticas para las familias de las tropas.

Una portavoz de Tuberville le dijo a NBC News en mayo, cuando se anunció el nombramiento de Brown, que la prohibición también se aplicaría a Brown. El actual presidente del Estado Mayor Conjunto, el general del ejército Mark Milley, expira en octubre.