SpaceX lanzó 2 satélites de comunicación, aterrizó el cohete en el océano

Actualización a las 5:12 p. m. ET: SpaceX ahora tiene un tiempo de lanzamiento de 6:12 pm EDT (2212 GMT) en su cohete Falcon 9 que lleva dos satélites SES para ViaSat. La ventana de lanzamiento de 88 minutos de la misión se abrió a las 5:12 p.m.

7:12 pm y actualización: Un cohete SpaceX Falcon 9 lanzó dos satélites SES para ViaSat a las 6:12 p. m. EDT (22:12 GMT). El posicionamiento de los satélites comenzará 1 hora 53 minutos después del lanzamiento.

SpaceX lanzó dos satélites y aterrizó un cohete en el océano hoy (28 de abril) para la empresa de telecomunicaciones SES, que puedes ver en vivo.

Un cohete Falcon 9 que transportaba los satélites O3b mPower 3 y 4 de SES despegó de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida durante una ventana de 88 minutos a las 5:12 p. m. EDT (21:12 GMT).

Ese horario asume buen clima, sin embargo, la Madre Naturaleza puede no cooperar. De hecho, los pronósticos exigen un 20% de posibilidades de buenas condiciones a tiempo para el lanzamiento del viernes, dijo SpaceX. vía Twitter ayer (se abre en una pestaña nueva) (27 de abril). Si se descarta el intento del viernes, se abre una oportunidad de respaldo el sábado (29 de abril) con la misma ventana de 88 minutos.

Si todo sale según lo planeado, la primera etapa de Falcon 9 regresará a la Tierra dentro de los nueve minutos posteriores al despegue de hoy. Llegará para un aterrizaje vertical con la nave no tripulada de SpaceX Just Read The Instructions estacionada en el Océano Atlántico frente a la costa de Florida.

Un paso es el segundo despegue y aterrizaje de este propulsor en particular. Descripción de la misión SpaceX (se abre en una pestaña nueva). Anteriormente lanzó Crew-6, la misión espacial más reciente de SpaceX, a la Estación Espacial Internacional para la NASA.

Mientras tanto, la etapa superior de Falcon 9 remolcará O3b mPower 3 y 4 a la órbita terrestre media. Ambos satélites están programados para ser lanzados dos horas después del lanzamiento, con siete minutos de diferencia.

Como sugieren sus nombres, los dos satélites lanzados hoy se convertirán en el tercer y cuarto miembro de la constelación O3b mPower de SES, que proporcionará servicios de comunicaciones de baja latencia a clientes de todo el mundo, según SES, con sede en Luxemburgo y Francia.

La red de 11 satélites se ensambla a una altitud de 5.000 millas (8.000 kilómetros). Ya existen dos satélites: O3b mPower 1 y 2, que se lanzaron en un Falcon 9 en diciembre pasado. Fue el vuelo orbital número 200 de SpaceX desde su fundación en 2002, una misión importante.

El despegue de hoy será el 29 de 2023, y ya habrá más próximamente para SpaceX. De hecho, la compañía lanzará su poderoso cohete Falcon Heavy por sexta vez esta noche, si el clima lo permite. (Está programado para volar desde la Costa Espacial de Florida).

