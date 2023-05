Techo de deuda: alto funcionario del Tesoro dice que las conversaciones han sido ‘constructivas’

(CNN) Un alto funcionario económico de EE. UU. dijo el domingo que las conversaciones entre el personal del Congreso y la Casa Blanca fueron «constructivas» a medida que EE. UU. se acerca a la fecha límite del techo de la deuda. Puede llegar el 1 de junio.

“Las conversaciones han sido constructivas entre todas las partes”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, a Dana Bash de CNN en “State of the Union”.

Presidente Joe Biden, dijo, «Esperamos reunirnos con los líderes para hablar sobre cómo podemos seguir avanzando». Se llevó a cabo una conversación entre la dirección del Congreso y Biden cancelado el viernes Se esperan reuniones adicionales esta semana a medida que continúan las negociaciones a nivel de personal.

Biden insinuó el domingo por la noche que los debates sobre el techo de la deuda a nivel primario podrían tener lugar el próximo martes.

«Estamos trabajando en eso ahora mismo», dijo a los periodistas mientras terminaba un paseo en bicicleta en la playa Rehoboth de Delaware.

“Piénselo”, dijo el presidente cuando se le preguntó si se llevaría a cabo la reunión del martes.

Todavía no hay un camino claro para evitar el incumplimiento antes del 1 de junio, cuando tanto la Cámara como el Senado están programados para estar en sesión. Biden confirmó que espera partir hacia Hiroshima, Japón, el domingo. Cumbre del G7.

«Ese es mi plan en este momento», dijo a los periodistas en Rehoboth Beach.

Adeyemo reiteró el domingo que Estados Unidos no puede dejar de pagar su deuda, pero se negó a proporcionar detalles sobre las partes del acuerdo. Se hizo eco de la evaluación de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y dijo que un incumplimiento «podría ocurrir antes del 1 de junio» pero «podría ser tan pronto como junio», y pidió al Congreso que actúe cuando advirtió que un incumplimiento sería «desastroso».

Presionado por Bash sobre el momento de un acuerdo después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pidiera un acuerdo a principios de esta semana y líderes empresariales como Jamie Dimon de JPMorgan Chase advirtieran sobre el pánico del mercado en ausencia de un acuerdo, Adeimo Biden dijo que «creemos que debemos elevar el techo de la deuda lo antes posible».

«Debido a que no se trata solo de los mercados financieros, la encuesta de confianza del consumidor (de la Universidad de Michigan) de la semana pasada mostró que los consumidores ahora están preocupados por su límite de crédito: está afectando la forma en que gastan», dijo Ademo.

Mientras tanto, la principal asesora económica de Biden, Lael Brainard, calificó el domingo las negociaciones del techo de deuda a nivel de personal como «intensas» y «constructivas».

Pero se hizo eco de los comentarios anteriores de la Casa Blanca a favor de una escalada total en lugar de una solución a corto plazo.

“El cortoplacismo no es una solución. No aborda la incertidumbre central de la que hablan los directores ejecutivos. Es fundamental asumir el incumplimiento y abordarlo, y el Congreso tiene las herramientas para hacerlo”, dijo el director nacional. El Consejo Económico dijo en «Face the Nation» de CBS.

Biden expresó su esperanza de un acuerdo final el domingo.

«Soy optimista porque soy un optimista nato. Pero creo que hay voluntad de que ellos y nosotros lleguemos a un acuerdo. Creo que podemos hacerlo», dijo en Rehoboth Beach. .

El presidente había indicado la semana pasada que estaba listo para negociar.

“He estado en negociaciones toda mi vida”, le dijo a CNN durante un viaje a Nueva York. «Algunas negociaciones ocurren en el último segundo, algunas negociaciones ocurren temprano. Entonces, ya veremos».

La semana pasada, Biden volvió a plantear la controvertida idea de aumentar el tope de endeudamiento sin el Congreso. Enmienda 14Algunos expertos legales argumentan que el techo de la deuda le da al presidente el poder de ordenar las deudas de la nación sin importar lo que establezca el Congreso.

Pero usar la Enmienda 14 para permitir que el Departamento del Tesoro tome prestado más del límite de la deuda para pagar las obligaciones de la nación casi con seguridad desencadenaría una crisis constitucional y una rápida acción legal.

Se le preguntó a la administración el domingo si consideraría implementar la 14ª Enmienda A falta de un acuerdo con el Congreso, «lo que ha dicho el presidente es que no cree que la Enmienda 14 vaya a resolver nuestros problemas en este momento. Lo único que va a resolver nuestros problemas en este momento es que el Congreso plantee el techo de la deuda”.

Esta historia y el titular han sido actualizados.