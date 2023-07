The New York Times está disolviendo su departamento de deportes

En noviembre pasado, The Times contrató a Steven Ginsberg, uno de los principales editores de The Washington Post, como editor gerente de The Athletic. En junio, The Athletic despidió a casi 20 reporteros y transfirió a más de 20 a nuevos trabajos. El medio ya no asignará al menos un reportero a cada equipo deportivo, dijeron sus ejecutivos.

La adquisición de The Athletic planteó dudas sobre el futuro del departamento de deportes de The Times, que incluía a muchos periodistas distinguidos. Había una columna de Sports of the Times Iniciado por John Kieran en 1927, luego incluyó a un grupo de escritores distinguidos, incluidos Robert Lipside, William Roden, Harvey Aradan, George Vecchi e Ira Berkow.

Tres columnistas de Sports of the Times, Arthur Daly, Red Smith y Dave Anderson, han ganado premios Pulitzer por sus escritos deportivos. Otro reportero deportivo, John Branch, ganado Josh Haner ganó el premio Pulitzer de 2013 por su reportaje sobre una avalancha mortal en el estado de Washington y el premio de fotografía de reportajes de 2014 por documentar el rescate de un sobreviviente del bombardeo del maratón de Boston.

En los últimos años, con el auge de los medios digitales, el departamento de deportes del Times ha comenzado a reducir su tamaño, al igual que muchos periódicos nacionales y locales. La división perdió su sección impresa diaria separada. No a todos los equipos locales se les asigna un reportero. Las marcas de las cajas desaparecieron.

El domingo, un panel de casi 30 miembros de la sección de deportes de The Times, el editor de The Times, el Sr. Una carta a Kahn y AG Sulzberger reprendió a la compañía por dejar a su personal deportivo «retorcido en el viento» desde que compró The Times. Atlético.